Рабінович: влада шукала на мене компромат, але так нічого і не знайшла

Фото: Вадим Рабінович (прес-служба нардепа)

Рабінович пообіцяв показати результати своїх голосувань у Раді

Народний депутат, лідер "Опозиційної платформи - За життя" Вадим Рабінович заявив, що влада шукала на нього компромат, але так нічого і не знайшла. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву парламентарія в ефірі "112 Україна".

"Щодо мене відкрили десятки кримінальних справ. Починаючи з того, що я громадянин Ізраїлю і Росії, закінчуючи взагалі незрозуміло чим, що я до сих пір зрозуміти не можу. І всі справи позакривали, пройшовши всі інстанції. Я читав, наприклад, відповіді з Ізраїлю, що не є громадянином цієї країни. Влада шукала на мене компромат, відкривала кримінальні справи, але так нічого і не знайшла. Не можна в темній кімнаті знайти чорну кішку, якщо її там немає", - заявив парламентарій.

За його словами, досить просто перевірити, хто з опозиції голосує разом з провладними фракціями, а хто - ні.

"За чотири роки в парламенті я жодного разу не проголосував за бюджет, за вбивчі для країни реформи. Достатньо зайти на сайт Ради і перевірити, за що я голосував. І заодно подивіться на голосування тієї частини "Опозиційного блоку", яка не увійшла в "Опозиційну платформу - За життя". І тоді вам стане зрозуміло, хто співпрацює з владою, а хто - реальна опозиція", - заявив парламентарій.

Політик пообіцяв результати своїх голосувань у парламенті показати, як звіт перед виборцями.

"Я не приходив в політику заробляти, я успішна людина. Я прийшов тому, що вірю - можу змінити ситуацію в країні. Хоча, як інші, триста разів міг виїхати куди-небудь в Лондон. Але я хочу тут жити, у мене дитина вчиться в українській школі. Я люблю свою країну і вважаю, що в 20 разів краще деяких знаю, як вивести країну з кризи. І в 30 разів краще вмію домовлятися з сусідами на Півночі, Заході, Сході та Півдні", - підсумував Рабінович.