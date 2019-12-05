Рабинович: власть хочет запугать нас из-за оппозиционных взглядов на распродажу земли

Фото: Вадим Рабинович (пресс-служба)

ОПЗЖ заявляет об обысках, слежках и нападениях на представительства партии в регионах

Власть пытается запугать представителей "Оппозиционной платформы – За жизнь" (ОПЗЖ) обысками, слежками и нападениями на представительства в регионах, но фракция не собирается сдавать свои позиции. Об этом заявил народный депутат, сопредседатель фракции Вадим Рабинович, передает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ОПЗЖ.

"Спецслужбы, которые не желают позитивного исхода переговоров на Нормандской встрече, хотят создать конфликтную ситуацию в обществе. К тому же обысками власть пытается запугать нас, так как готовится принять во втором чтении закон о запуске рынка земли. Представители провластной команды понимают, что Оппозиционная платформа – За жизнь – единственная политическая сила, которая реально находится в оппозиции к "слугам" по данному вопросу. Это мы блокировали трибуну и организовывали митинги на местах", – напомнил парламентарий.

Политик также напомнил, что обыски в офисе его политической силы – "не единственный пример давления на оппозицию".

"Не исключаю, что представители власти просто услышали вчерашнее выступление Медведчука, в котором он предложил украинцам немедленно воспользоваться своим правом на приватизацию своего земельного участка, пока власть не продала всю землю. Возможно, из-за этого они так хотят нас запугать!", – резюмировал Рабинович.