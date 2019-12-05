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Рабінович: влада хоче залякати нас через опозиційні погляди на розпродаж землі

Новини » Політика     05.12.2019 - 12:57
Рабінович: влада хоче залякати нас через опозиційні погляди на розпродаж землі
Фото: Вадим Рабінович (прес-служба)

ОПЗЖ заявляє про обшуки, стеження і напади на представництва партії в регіонах

Влада намагається залякати представників "Опозиційної платформи – За життя" (ОПЗЖ) обшуками, стеженнями і нападами на представництва в регіонах, але фракція не збирається здавати свої позиції. Про це заявив народний депутат, співголова фракції Вадим Рабінович, передає РБК-Україна з посиланням на прес-службу ОПЗЖ.

"Спецслужби, які не бажають позитивного результату переговорів на Нормандській зустрічі, хочуть створити конфліктну ситуацію в суспільстві. До того ж обшуками влада намагається залякати нас, так як готується прийняти у другому читанні закон про запуск ринку землі. Представники провладної команди розуміють, що Опозиційна платформа – За життя – єдина політична сила, яка реально знаходиться в опозиції до "слуг" з даного питання. Це ми блокували трибуну і організовували мітинги на місцях", – нагадав парламентарій.

Політик також нагадав, що обшуки в офісі його політичної сили – "не єдиний приклад тиску на опозицію".

"Не виключаю, що представники влади просто почули вчорашній виступ Медведчука, у якому він запропонував українцям негайно скористатися своїм правом на приватизацію своєї земельної ділянки, поки влада не продала всю землю. Можливо, через це вони так хочуть нас залякати!", – резюмував Рабінович.

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Новини України Рабінович
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