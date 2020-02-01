Рабинович: власть не хочет реализовывать наш мирный план

Фото: Вадим Рабинович (пресс-служба)

В политсиле предложили свой план по прекращению войны на Донбассе

Представители партии "Оппозиционная платформа - За життя" разработали план по установлению мира на Донбассе, однако ни предыдущая власть, ни нынешняя команда не хотят его реализовывать. Об этом заявил народный депутат Украины, сопредседатель политической партии "Оппозиционная платформа - За життя" Вадим Рабинович в эфире телеканала NewsOne.

"У нас есть план по прекращению конфликта на Донбассе. Нам не нужны ордена и медали - просто возьмите его на вооружение", - заявил политик.

По мнению политика, в высших эшелонах власти не хотят прекращать войну, потому что кто-то на этом много "зарабатывает".

"Слуги народа" когда-то сами предложили создать следственную комиссию по взрывам складов с боеприпасами. Мы знаем фамилии тех, кто их взрывал. Нам рассказывали, что это делали "русские диверсанты", создали комиссию, а сейчас ее деятельность остановили", - сказал Рабинович, утверждая, что власть не хочет останавливать войну, потому что зарабатывают на ней миллиарды.

Новое правительство, считает Рабинович, находится под внешним управлением и все их действия контролируются.

"Как я понимаю, новая власть не может принять ни одного решения. Они полностью находятся под внешним управлением и им рассказывают, можно остановить войну в Украине или нельзя. Мы являемся плацдармом и общественности об этом не сообщают", - добавил Рабинович.

Как писало РБК-Украина, ранее Рабинович призывал строить в Украине "Швейцарию Восточной Европы", а не искать приюта в европейским странах.