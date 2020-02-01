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Рабінович: влада не хоче реалізовувати наш мирний план

Новини » Політика     01.02.2020 - 15:37
Рабінович: влада не хоче реалізовувати наш мирний план
Фото: Вадим Рабінович (прес-служба)

У політсилі запропонували свій план щодо припинення війни на Донбасі

Представники партії "Опозиційна платформа - За життя" розробили план по встановленню миру на Донбасі, проте ні попередня влада, ні нинішня команда не хочуть його реалізовувати. Про це заявив народний депутат України, співголова політичної партії "Опозиційна платформа - За життя" Вадим Рабінович в ефірі телеканалу NewsOne.

"У нас є план припинення конфлікту на Донбасі. Нам не потрібні ордени та медалі - просто візьміть його на озброєння", - заявив політик.

На думку політика, у вищих ешелонах влади не хочуть припиняти війну, тому що хтось на цьому багато "заробляє".

"Слуги народу" колись самі запропонували створити слідчу комісію щодо вибухів складів з боєприпасами. Ми знаємо прізвища тих, хто підривав їх. Нам розповідали, що це робили "російські диверсанти", створили комісію, а зараз її діяльність зупинили", - сказав Рабінович, стверджуючи, що влада не хоче зупиняти війну, тому що заробляють на ній мільярди.

Новий уряд, вважає Рабінович, перебуває під зовнішнім управлінням і всі їх дії контролюються.

"Як я розумію, нова влада не може прийняти жодного рішення. Вони повністю знаходяться під зовнішнім управлінням і їм розповідають, можна зупинити війну в Україні або не можна. Ми є плацдармом та громадськості про це не повідомляють", - додав Рабінович.

Як писало РБК-Україна, раніше Рабінович закликав будувати в Україні "Швейцарію Східної Європи", а не шукати притулку в європейських країнах.

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