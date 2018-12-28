Рабинович: мы вернем в госсобственность все то, что разграбили олигархи

Фото: Вадим Рабинович (пресс-служба)

По мнению Рабиновича, президентские выборы превратились в "соревнование ставленников олигархов"

"Оппозиционная платформа – За життя" вернет в госсобственность то, что разграбили олигархи. Об этом заявил народный депутат, лидер платформы Вадим Рабинович в эфире на телеканале "112 Украина", сообщает РБК-Украина.

"У нас в стране олигархами называют крупных бизнесменов, которые владеют еще и политическим влиянием. Все с ними борются, но зачем? Нет смысла бороться с богатыми, нужно бороться с нищетой остальных людей. Потому что политики являются ставленниками определенных групп. Вот сейчас если взять шесть кандидатов в президенты – за пятью из них маячит какой-то олигарх", – считает парламентарий.

По его словам, президентские выборы превратились в соревнование ставленников олигархов.

"Все, что происходит – это борьба одного олигарха с другим устами купленного политика. Поэтому я не буду бороться с олигархами. Нужно с ними поступать иначе. Например, есть у нас олигархи на нефти, на газе. Нужно просто вернуть в собственность государства все, что они раньше приватизировали", – предложил народный депутат.

Политик считает, что нужно вернуть государству предприятия, которые были приватизированы "за копейки". И это четко прописано в программе "Оппозиционной платформы – За життя".

"Чтобы снизить тарифы, нужно за один день вернуть всю нефтегазовую сферу государству. Вот что нужно сделать. Я не граблю этого олигарха. Я просто ему говорю: "Послушай, закончилось ваше время". Не может быть в стране пустыня – и тут олигарх. Вот такая борьба должна быть. А просто ходить за олигархом с автоматом и рассказывать, что они плохие – это глупо", – сказал Рабинович.