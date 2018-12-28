Рабінович: ми повернемо в держвласність все те, що розграбували олігархи

Фото: Вадим Рабінович (прес-служба)

На думку Рабіновича, президентські вибори перетворилися на "змагання ставлеників олігархів"

"Опозиційна платформа – За життя" поверне в держвласність те, що розграбували олігархи. Про це заявив народний депутат, лідер платформи Вадим Рабінович в ефірі на телеканалі "112 Україна", повідомляє РБК-Україна.

"У нас в країні називають олігархами великих бізнесменів, які володіють ще й політичним впливом. Всі з ними борються, але навіщо? Немає сенсу боротися з багатими, потрібно боротися з бідністю інших людей. Тому що політики є ставлениками певних груп. Ось зараз якщо взяти шість кандидатів у президенти – за п'ятьма з них маячить якийсь олігарх", – вважає парламентарій.

За його словами, президентські вибори перетворилися на змагання ставлеників олігархів.

"Все, що відбувається – це боротьба одного олігарха з іншим вустами купленого політика. Тому я не буду боротися з олігархами. Потрібно з ними чинити інакше. Наприклад, є у нас олігархи на нафті, газі. Потрібно просто повернути у власність держави все, що вони раніше приватизували", – запропонував народний депутат.

Політик вважає, що потрібно повернути державі підприємства, які були приватизовані за копійки". І це чітко прописано в програмі "Опозиційної платформи – За життя".

"Щоб знизити тарифи, потрібно за один день повернути всю нафтогазову сферу державі. От що треба зробити. Я не грабую цього олігарха. Я просто йому кажу: "Послухай, закінчився ваш час". Не може бути в країні пустеля – і тут олігарх. Ось така боротьба повинна бути. А просто ходити за олігархом з автоматом і розповідати, що вони погані – це нерозумно", – сказав Рабінович.