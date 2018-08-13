Рабинович: важно, чтобы у следующего президента был новый подход к решению экономических проблем

Рабинович заявил, что не не важно, кто будет президентом, если у него не будет другого подхода к управлению страной

Крайне важно, чтобы у нового президента Украины был кардинально отличающийся от нынешнего подход к решению экономических проблем страны. Об это заявил народный депутат, лидер политической партии "За життя" Вадим Рабинович в эфире телеканала "112 Украина".

По словам Рабиновича, новый президент Украины не сможет ничего сделать без поддержки парламента. Вместе с тем, Рабинович заявил, что не не важно, кто будет президентом, если у него не будет другого подхода к управлению страной

"Новоизбранный президент ничего не сможет без поддержки парламента. Он, конечно, будет всеми усилиями, своим авторитетом пытаться удерживать за собой парламент, подтягивать туда свою фракцию, мстить "попередникам". И он сможет назначить на должности несколько фигур. Но на самом деле не важно, кто будет президентом, если у него не будет кардинально другого подхода в управлении страной, если он не имеет понятия, что происходит с экономикой и как ее поднять, чтобы люди стали лучше жить", - заявил Рабинович.

Он также отметил, что у него и партии "За життя" есть действенный план по "оздоровлению страны", который способен в кратчайшие сроки решить существующие проблемы в экономике Украины.

"Мы можем уже сейчас создать земельный банк, вложить туда наши богатые черноземы, никому их не продавая, и получать от государственной земли прибыль в 6 млрд долларов в год! Урегулирование вопроса с коррупцией на таможне по нашим подсчетам принесет в казну еще 5 млрд", - убежден он.

Рабинович добавил, что этих дополнительных 11 млрд гривен хватит, чтобы исправить ситуацию с задержками выплат пенсионерам и бюджетникам, а также поднять зарплаты и пенсии.

"Мы в три раза снизим тарифы, потому что национализируем газотранспортные и газодобывающие сферы, вернем собственный газ народу, в три раза поднимем пенсии, в три раза поднимем минимальную зарплату, а также построим необходимое количество жилья для переселенцев... И это не популизм, а элементарное экономическое действие. Нельзя людей держать на подачках! Нынешнее руководство страны бессмысленно тратит средства на субсидии, аферы с национализированным "ПриватБанком" и прочие сомнительные "проекты". А этих денег хватило бы на повышение соцстандартов!", - добавил он.

При этом Рабинович заявил о высоких антирейтингах всех нынешних политиков. Он такоже добавил, что больше половины украинцев еще не определились, за кого отдать свой голос.

"Антирейтинг у всех, кто давно во власти, очень высокий, у меня же он минимальный! Если у Юрия Бойко, например, уровень недоверия граждан колеблется на отметке 74%, то у меня не превышает 44%. И это говорит о прозорливости украинского народа, о том, что люди увидели прогрессивность программы партии "За життя", поняли, что мелькание одних и тех же лиц в телевизоре больше не может продолжаться. Все хотят изменений, прежде всего, в экономической сфере, в поисках мира, в том, чтобы люди достойно жили, а бизнес процветал. Я хочу изменить Украину, и мы это сделаем, мы победим!", -резюмировал он.