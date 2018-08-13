Рабінович: важливо, щоб у наступного президента був новий підхід до вирішення економічних проблем

Рабінович заявив, що не важливо, хто буде президентом, якщо у нього не буде іншого підходу до управління країною

Вкрай важливо, щоб у нового президента України був підхід до вирішення економічних проблем країни, який кардинально відрізняється від нинішнього. Про це заявив народний депутат, лідер політичної партії "За життя" Вадим Рабінович в ефірі телеканалу "112 Україна".

За словами Рабіновича, новий президент України не зможе нічого зробити без підтримки парламенту. Разом з тим, Рабінович заявив, що не важливо, хто буде президентом, якщо у нього не буде іншого підходу до управління країною

"Новообраний президент нічого не зможе без підтримки парламенту. Він, звичайно, буде всіма зусиллями, своїм авторитетом намагатися утримувати за собою парламент, підтягувати туди свою фракцію, мстити "попередникам". І він зможе призначити на посади кілька фігур. Але насправді не важливо, хто буде президентом, якщо у нього не буде кардинально іншого підходу в управлінні країною, якщо він не має поняття, що відбувається з економікою і як її підняти, щоб люди стали краще жити", - заявив Рабінович.

Він також зазначив, що у нього і партії "За життя" є дієвий план по "оздоровленню країни", який здатний в найкоротші терміни вирішити існуючі проблеми в економіці України.

"Ми можемо вже зараз створити земельний банк, вкласти туди наші багаті чорноземи, нікому їх не продаючи, і отримувати від державної землі прибуток в 6 млрд доларів в рік! Врегулювання питання з корупцією на митниці за нашими підрахунками принесе в казну ще 5 млрд", - переконаний він.

Рабінович додав, що цих додаткових 11 млрд гривень вистачить, щоб виправити ситуацію із затримками виплат пенсіонерам і бюджетникам, а також підняти зарплати і пенсії.

"Ми в три рази знизимо тарифи, тому що націоналізуємо газотранспортні та газодобувні сфери, повернемо власний газ народу, в три рази піднімемо пенсії, в три рази піднімемо мінімальну зарплату, а також побудуємо необхідну кількість житла для переселенців... І це не популізм, а елементарна економічна дія. Не можна тримати людей на подачках! Нинішнє керівництво країни безглуздо витрачає кошти на субсидії, афери з націоналізованим "ПриватБанком" та інші сумнівні "проекти". А цих грошей вистачило б на підвищення соцстандартів!", - додав він.

При цьому Рабінович заявив про високі антирейтинги всіх теперішніх політиків. Він також додав, що більше половини українців ще не визначилися, за кого віддати свій голос.

"Антирейтинг у всіх, хто давно у владі, дуже високий, у мене ж він мінімальний! Якщо у Юрія Бойка, наприклад, рівень недовіри громадян коливається на позначці 74%, то у мене не перевищує 44%. І це говорить про прозорливість українського народу, про те, що люди побачили прогресивність програми партії "За життя", зрозуміли, що поява одних і тих же осіб в телевізорі більше не може продовжуватися. Всі хочуть змін, насамперед, в економічній сфері, в пошуках миру, у тому, щоб люди гідно жили, а бізнес процвітав. Я хочу змінити Україну, і ми це зробимо, ми переможемо!", - резюмував він.