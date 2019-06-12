Рабинович: если украинцы отдадут нам хотя бы 30% голосов, то мы установим мир в стране

Для установления окончательного мира в Украине необходимо, чтобы как минимум 30% избирателей отдали голоса за политическую партию "Оппозиционная платформа – За життя". Об этом заявил народный депутат Украины, глава упомянутой политсилы Вадим Рабинович в эфире NewsOne, сообщает РБК-Украина.

"Наша партия уже не будет менять коней на переправе, нам нужно объединиться, усилиться персоналиями и установить в стране мир. При всей моей любви к новому президенту Владимиру Зеленскому, если не будет мира в стране, то эта любовь быстро закончится, как и любовь украинцев. Если в стране не будет мира, то я боюсь представить, что нас ждет в ближайшие годы", – считает парламентарий.

По его словам, за Зеленского украинцы проголосовали на выборах президента потому, что он обещал установить мир в стране, но сейчас президент об этом обещании забыл.

"Поэтому очень важно, чтобы "Оппозиционная платформа – За життя" набрала как можно больше голосов на выборах. Это единственная партия, которая на сегодняшний день продолжает говорить слово мир, а не начинает рассказывать про мифические планы по вступлению в НАТО, псевдореформу Супрун и сотрудничество с МВФ", – заявил народный депутат.

Политик уверен, что украинцы устали от войны и хотят мира, поэтому избиратели отдадут голоса "Оппозиционной платформе – За життя".

"Мы реально установим мир и вернем пленных, если вы дадите нам минимум 30% голосов. Я всех призываю голосовать за мир. Ведь только нашей партии под силу выполнить обещание – установить немедленный и окончательный мир", – подытожил Рабинович.