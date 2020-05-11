Рабинович: украинцы должны знать правду о событиях на Майдане

Фото: Вадим Рабинович (zagitty.com.ua)

Рабинович считает, что создание специального совета при президенте, который будет сопровождать уголовные дела против участников Майдана и ветеранов АТО/ООС, может подменить собой правосудие

Украинцы должны знать, что на самом деле произошло во время событий на Майдане. Об этом заявил народный депутат Украины, сопредседатель политической партии "Оппозиционная платформа - За життя" Вадим Рабинович во время марафона ко Дню победы на телеканале ZIK, передает РБК-Украина.

"Мы видим тех, кто не отвечают за свои преступления, а гордятся ими. Мы видим власть, которая это покрывает. Мы видим правоохранительные органы, которые официально заявляют, что не могут со всем этим бороться, дабы не вызвать народного волнения. Если генеральный прокурор говорит, что не может привлечь к ответственности убийцу, потому что это массовые волнения, значит мы должны честно себе сказать: страны у нас нет, государства нет, а нами правят те, кто убивают, и порядка не будет, потому что все боятся. Когда бывший генпрокурор Шокин говорит, что нельзя рассказать правду о Майдане, потому что это вызовет шок у людей, тогда, извините меня, мы живем в государстве лжи", - сказал нардеп.

В то же время, Рабинович провел параллели с замалчиванием событий, предшествовавшие Дню победы в 1945 году.

"Колоссальная немецкая машина, которая за несколько недель до этого положила Францию, положила всю Европу, ворвалась к нам – и тогда казалось, что все будет сметено. Но тут-то они и просчитались. Благодаря героизму советских солдат, благодаря тому, что они один за другим, герой за героем сначала задержали, потом остановили, а потом уже и погнали к Берлину фашистов, эта война была выиграна. И вот самый важный урок, который все мы должны усвоить: любой фашизм заканчивается одним и тем же – он заканчивается на развалинах Рейхстага", - добавил Рабинович.

Кроме того, Рабинович считает, что создание специального совета при президенте, который будет сопровождать уголовные дела против участников Майдана и ветеранов АТО/ООС, может подменить собой правосудие.

"На днях объявили, что при президенте создают Совет ветеранов и активистов, который будет обсуждать и решать уголовные дела. Вот это мы уже приехали… Теперь, насколько я понимаю, суды отменяются, и правосудие будут осуществлять активисты, в основном национал-социалистического толка", - резюмировал Рабинович.

Напомним, ранее сообщалось, что прокуроры Офиса генерального прокурора совместно со следователями Управления по расследованию преступлений, совершенных в связи с массовыми протестами в 2013-2014 годах, Государственного бюро расследований провели следственные эксперименты со свидетелем из числа экс-правоохранителей.