Рабінович: українці повинні знати правду про події на Майдані

Фото: Вадим Рабінович (zagitty.com.ua)

Рабінович вважає, що створення спеціальної ради при президентові, яка буде супроводжувати кримінальні справи проти учасників Майдану і ветеранів АТО/ООС, може підмінити собою правосуддя

Українці повинні знати, що насправді сталося під час подій на Майдану. Про це заявив народний депутат України, співголова політичної партії "Опозиційна платформа - За життя" Вадим Рабінович під час марафону до Дня перемоги на телеканалі ZIK, передає РБК-Україна.

"Ми бачимо тих, хто не відповідають за свої злочини, а пишаються ними. Ми бачимо владу, яка це покриває. Ми бачимо правоохоронні органи, які офіційно заявляють, що не можуть з усім цим боротися, щоб не викликати народного хвилювання. Якщо генеральний прокурор каже, що не може притягнути до відповідальності вбивцю, тому що це масові заворушення, значить ми повинні чесно собі сказати: країни у нас немає, держави немає, а нами правлять ті, хто вбивають, і близько не буде, тому що всі бояться. Коли колишній генпрокурор Шокін каже, що не можна розповісти правду про Майдані, тому що це викличе шок у людей, тоді, вибачте мені, ми живемо в державі брехні", - сказав нардеп.

Водночас, Рабінович провів паралелі з замовчуванням подій, що передували Дню перемоги у 1945 році.

"Колосальна німецька машина, яка за кілька тижнів до цього поклала Францію, поклала всю Європу, увірвалася до нас – і тоді здавалося, що все буде зметено. Але тут-то вони й прорахувалися. Завдяки героїзму радянських солдатів, завдяки тому, що вони один за іншим, герой за героєм спочатку затримали, потім зупинили, а потім вже і погнали до Берліну фашистів, ця війна була виграна. І ось найважливіший урок, який ми повинні засвоїти: будь фашизм закінчується одним і тим же – він закінчується на руїнах Рейхстагу", - додав Рабінович.

Крім того, Рабінович вважає, що створення спеціальної ради при президентові, яка буде супроводжувати кримінальні справи проти учасників Майдану і ветеранів АТО/ООС, може підмінити собою правосуддя.

"Днями оголосили, що при президенті створюють Раду ветеранів та активістів, який буде обговорювати та вирішувати кримінальні справи. Ось ми й приїхали... Тепер, наскільки я розумію, суди скасовуються, і правосуддя будуть здійснювати активісти, в основному націонал-соціалістичного спрямування", - резюмував Рабінович.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що прокурори Офісу генерального прокурора спільно зі слідчими Управління з розслідування злочинів, вчинених у зв'язку з масовими протестами у 2013-2014 роках, Державного бюро розслідувань провели слідчі експерименти зі свідком з-поміж екс-правоохоронців.