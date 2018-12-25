Рабинович: для украинцев 2018 год стал годом разочарований

Фото: Вадим Рабинович (пресс-служба)

Рабинович отметил, что в следующем году всем гражданам нужно много работать для развития страны

Для украинцев 2018 год был неуспешным и стал годом разочарований, так как за этот год из страны выехали 3,5 миллиона украинцев. Об этом заявил народный депутат, лидер "Оппозиционной платформы – За життя" Вадим Рабинович в эфире программы "Большое интервью с большим политиком" на телеканале "112 Украина", сообщает РБК-Украина.

По словам лидера "За життя", с точки зрения страны этот год был крайне неуспешным.

"Это еще один год, вычеркнутый из нашей жизни. Это еще один год разочарований. Это еще 3,5 миллиона выброшенных за границу украинцев", – заявил парламентарий.

Рабинович заявил, что для него лично год был весьма успешным с политической точки зрения, так как ему удалось объединить оппозиционные силы в единую платформу. Однако он добавил, что в целом для страны год был не столь успешным, как того хотелось бы.

"Не отрывая себя от страны, очень сложно что-то сделать. Но если подвести некий итог, то в общем год прошел неплохо, но в следующем надо еще очень много работать", – сказал лидер партии "За життя".

Ранее Рабинович заявил, что Украине необходимо развивать высокие технологии, банковскую сферу и сельское хозяйство. Это, по его мнению, те приоритеты, которые смогут принести Украине успех и остановить отток людей из страны.

"Хай-тековские фирмы на Западе наполнены украинскими ребятами. Нужно создавать кластеры, хабы, развивать это направление. Делать упор на то, что развивается. Я бы, например, сделал акцент на экологически чистой продукции в сельском хозяйстве. Потому что на чистых продуктах помешан весь мир. У нас чудесная земля – давайте этим займемся. Я бы развивал также банковскую систему, пользуясь тем, что у нас выгодное географическое положение между Востоком и Западом", – подытожил народный депутат.