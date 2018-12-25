Рабінович: для українців 2018 рік став роком розчарувань

Фото: Вадим Рабінович (прес-служба)

Рабінович зазначив, що в наступному році всім громадянам потрібно багато працювати для розвитку країни

Для українців 2018 рік був неуспішним і став роком розчарувань, так як за цей рік з країни виїхали 3,5 мільйона українців. Про це заявив народний депутат, лідер "Опозиційної платформи – За життя" Вадим Рабінович в ефірі програми "Велика інтерв'ю з великим політиком" на телеканалі "112 Україна", повідомляє РБК-Україна.

За словами лідера "За життя", з точки зору країни цей рік був вкрай неуспішним.

"Це ще один рік, викреслений із життя. Це ще один рік розчарувань. Це ще 3,5 мільйона викинутих за кордон українців", – заявив парламентарій.

Рабінович заявив, що для нього особисто рік був дуже успішним з політичної точки зору, так як йому вдалося об'єднати опозиційні сили в єдину платформу. Однак він додав, що в цілому для країни рік був не таким успішним, як того хотілося б.

"Не відриваючи себе від країни, дуже складно щось зробити. Але якщо підвести якийсь підсумок, то в загальному рік пройшов непогано, але в наступному треба ще дуже багато працювати", – сказав лідер партії "За життя".

Раніше Рабінович заявив, що Україні необхідно розвивати високі технології, банківську сферу і сільське господарство. Це, на його думку, ті пріоритети, які зможуть принести Україні успіх і зупинити відтік людей з країни.

"Хай-тековскі фірми на Заході наповнені українськими хлопцями. Потрібно створювати кластери, хаби, розвивати цей напрямок. Робити упор на те, що розвивається. Я б, наприклад, зробив акцент на екологічно чистій продукції в сільському господарстві. Тому що на чистих продуктах схиблений весь світ. У нас чудова земля – давайте цим і займемося. Я би розвивав також банківську систему, користуючись тим, що у нас вигідне географічне положення між Сходом і Заходом", – підсумував народний депутат.