Рабинович: если в Украине забудут о Дне победы, нас ждет реванш фашизма

Если в Украине забудут о Дне победы, страну ждет реванш фашизма, но большинство украинцев продолжают отмечать 9 мая, кто бы не пытался уменьшить его значимость. Об этом заявил народный депутат Украины, сопредседатель политической партии "Оппозиционная платформа - За життя" Вадим Рабинович в эфире на телеканале "112 Украина", передает РБК-Украина.

"Для людей, которые прошли войну, которые потеряли близких, которые видели войну, День победы - это праздник, конечно же, "со слезами на глазах". Безусловно, 9 мая - это праздник и для тех, кто слышал о войне от своих родителей или читали о ней в книгах. Ведь именно в этот день, угрожавший всему миру, фашизм советские солдаты окончательно "вогнали в гроб". И миллионы людей отдали свои жизни, полегли в землю, миллионы потеряли свои семьи, война сломала им жизнь и все ради того, чтобы победить фашизм", - написал Рабинович.

Рабинович уверен, что для всех потомков победителей 9 мая - это огромный праздник, "знамя которого мы должны продолжать нести".

"Если мы о нем забудем, то фашизм поднимет голову, как это часто бывает в нашей стране. Конечно, я могу понять потомков проигравших - им очень не нравится 9 мая. Но тогда скажите честно: "Мы - потомки фашизма и хотим фашизм", - сказал нардеп.

В то же время, политик понимает, почему уменьшается процент молодых людей, которые считают день Победы великим праздником.

"Я не доверяю нашим, местным социологам, как и не доверяю власти. Я вот, например, читал исследование одной социологической службы, которая заявила, что 59% украинцев хотят бессрочного продолжения карантина, чтобы ни в коем случае не выходить на улицу, не запускать производство, и вообще "поддерживают решение партии правительства…". Как в это можно поверить?" - сказал Рабинович.

По его мнению, когда проходит время и старшему поколению сложно донести истину о прошедших событиях, у детей будет вырабатываться совсем другое видение проблемы.

"Массовая обработка сознания (особенно за последние шесть лет), и сейчас, когда преподаватель выходит с кастрюлями на голове, дает о себе знать. Но мы в этом тоже виноваты! Мы проигрываем свою войну, потому что в наших учебниках власть называет героев не героями, а героями называют убийц", - добавил Рабинович.

Напомним, празднование Дня победы в этом году совпало с периодом карантина из-за вспышки коронавируса. В Кабмине приняли решение об отмене всех массовых мероприятий 9 мая, чтобы не рисковать здоровьем граждан.

Как писало РБК-Украина, полиция Киева на День победы составила четыре административных протокола, в целом мероприятия прошли без существенных нарушений.