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Рабинович: в Украине нет комфортных условий для ведения бизнеса

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Киев, Суббота 12 февраля 2022 18:12
Рабинович: в Украине нет комфортных условий для ведения бизнеса Фото: Вадим Рабинович (пресс-служба)
Автор: Илона Свиридова

В сегодняшних законодательных реалиях предпринимателям не дают возможности работать и зарабатывать, не говоря уже о комфортных условиях для ведения бизнеса.

Об этом заявил народный депутат, сопредседатель партии "Оппозиционная платформа - За життя" Вадим Рабинович в эфире Odesa.LIVE.

"Сейчас речь идет не о комфортных условиях для ведения бизнеса, как обещала власть, а о банальном выживании малых и средних предприятий. Все действия парламента, направлены исключительно на повышение налоговой нагрузки", - заявил политик.

Нардеп также уверен, что в сегодняшней Украине и так невозможно прожить с тем уровнем средних и тем более минимальных заработных плат, который существует.

"У людей нет возможности прожить на зарплату - она превратилась в какую-то подачку для тех, кто не умеет воровать! Жить на эти деньги нельзя, а на пенсии и социальные выплаты - тем более! Так и возможность работать на себя и создавать собственное дело - тоже отбирают", - уверен Рабинович.

Кроме того, парламентарий заявил, что власть крайне недооценивает сложившуюся ситуацию в Украине, что может привести к досрочным выборам.

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