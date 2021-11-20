Рабинович: у закона о деолигархизации нет ничего общего с реальной борьбой с олигархами

У закона о деолигархизации нет ничего общего с действительной борьбой с олигархами. Он нужен власти, чтобы отвлечь внимание от реальных и весьма серьезных проблем в стране.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление народного депутата, сопредседателя партии "Оппозиционная платформа - За життя" Вадима Рабиновича в эфире " Украина 24 ".

"Сегодня мы живем зрелищами. Первый раз, когда мы поняли, что нашу страну заводят в экономический тупик и люди напряглись, власть тут же решением СНБО и лично президента закрыла три независимых информационных телеканала ("112 Украина", NewsOne и ZIK, - ред.). Потом нашли "олигарха" Виктора Медведчука, над которым уже полгода издеваются", - заметил политик.

Вместе с тем по мнению Рабиновича, сейчас власти нужны уже новые олигархи.

"Кого они назначат олигархами в этот раз? Всех, кто с ними не согласен, кто с ними (властью – ред.) не договорится. То есть, теперь все, кто имеет больше 100 долларов в кармане и не договорится с властью, в последующие шесть месяцев станет олигархом", - убежден нардеп.