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Рабинович: у закона о деолигархизации нет ничего общего с реальной борьбой с олигархами

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Киев, Суббота 20 ноября 2021 09:51
Рабинович: у закона о деолигархизации нет ничего общего с реальной борьбой с олигархами Фото: Вадим Рабинович (пресс-служба)
Автор: Илона Свиридова

У закона о деолигархизации нет ничего общего с действительной борьбой с олигархами. Он нужен власти, чтобы отвлечь внимание от реальных и весьма серьезных проблем в стране.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление народного депутата, сопредседателя партии "Оппозиционная платформа - За життя" Вадима Рабиновича в эфире "Украина 24".

"Сегодня мы живем зрелищами. Первый раз, когда мы поняли, что нашу страну заводят в экономический тупик и люди напряглись, власть тут же решением СНБО и лично президента закрыла три независимых информационных телеканала ("112 Украина", NewsOne и ZIK, - ред.). Потом нашли "олигарха" Виктора Медведчука, над которым уже полгода издеваются", - заметил политик.

Вместе с тем по мнению Рабиновича, сейчас власти нужны уже новые олигархи.

"Кого они назначат олигархами в этот раз? Всех, кто с ними не согласен, кто с ними (властью – ред.) не договорится. То есть, теперь все, кто имеет больше 100 долларов в кармане и не договорится с властью, в последующие шесть месяцев станет олигархом", - убежден нардеп.

Напомним, 23 сентября, Верховная рада Украины приняла закон о создании реестра олигархов и о лишении их некоторых прав. Законопроект №5599 президента Владимира Зеленского в целом поддержали 279 депутатов.

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Рабинович Закон об олигархах
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