Рабинович: Супрун и Линчевский целенаправленно "уничтожают" украинцев

Рабинович считает, что Супрун и члены ее команды должны сидеть в тюрьме

И.о. министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун и члены ее команды должны сидеть в тюрьме за уничтожение украинцев. Об этом, комментируя скандальное высказывание заместителя главы Минздрава, заявил народный депутат, лидер партии "За життя" Вадим Рабинович в эфире телеканала "112 Украина".

"Давайте разберем ситуацию с Линчевским. Заместитель и. о. министра здравоохранения Украины прочитал заключение Счетной палаты, что Минздрав проворовался, закупил просроченные лекарства, проводит исследования на украинцах лекарствами, которые запрещены в других странах, потому что привели к смертельному исходу. Деньги, выделенные для онкобольных, просто направили на какое-то другое мероприятие. В результате Супрун и ее команда давно должны сидеть в тюрьме. Но нам говорят: послы европейских стран считают, что у нас лучший министр здравоохранения. Пусть эти послы хоть немного полечатся у Супрун, тогда посмотрим на результат", – предложил парламентарий.

По мнению политика, задача Минздрава под руководством Супрун – "уничтожить часть населения страны".

"Скажите честно, что ваша задача – освободить большую плодородную территорию под ваши какие-то интересы. Если нас убивают так называемыми реформами, если за миллиард кредита нас вынуждают вырубить лес, то это заставляет нас думать, что враги вы – Супрун и этот Линчевский. Как может человек сказать: вы все умрете, давайте не давать лекарства?", - заявил Рабинович.

Он напомнил про акцию с требованием отставки Супрун, которую его партия провела под Кабмином на прошлой неделе.

"Я слышал заявление премьера: мы сегодня разберемся (в ситуации с Линчевским, – ред.). Что это означает? Могу вам сказать. Его не тронут, ведь он часть их системы – миллиарды они отмывают сегодня на медицине. Минздрав сегодня – это главный гроб нашей страны. Когда мы день за днем добивались отставки Гонтаревой, то нам говорили – вы ничего не добьетесь, она – глыба. Теперь это глыба прячется по углам, а мы провели замечательный салют освобождения Украины от Гонтаревой. Я вам обещаю, что вы увидите салют освобождения страны от Супрун. Но важно это сделать как можно быстрее", – призвал Рабинович.