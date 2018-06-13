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Інтерв'ю

Рабінович: Супрун і Лінчевський цілеспрямовано "знищують" українців

НовиниПолітика    13.06.2018 - 10:40
Фото: Вадим Рабінович (прес-служба Вадима Рабіновича)
Фото: Вадим Рабінович (прес-служба Вадима Рабіновича)

Рабінович вважає, що Супрун і члени її команди повинні сидіти у в'язниці

В.о. міністра охорони здоров'я України Уляна Супрун і члени її команди повинні сидіти у в'язниці за знищення українців. Про це, коментуючи скандальне висловлювання заступника глави МОЗ, заявив народний депутат, лідер партії "За життя" Вадим Рабінович в ефірі телеканалу "112 Україна".

"Давайте розберемо ситуацію з Лінчевським. Заступник в.о. міністра охорони здоров'я України прочитав висновок Рахункової палати, що МОЗ прокрався, закупив прострочені ліки, проводить дослідження на українців ліками, які заборонені в інших країнах, тому що призвели до смертельного результату. Гроші, виділені для онкохворих, просто направили на якийсь інший захід. В результаті Супрун і її команда давно повинні сидіти у в'язниці. Але нам кажуть: посли європейських країн вважають, що у нас найкращий міністр охорони здоров'я. Нехай ці посли хоч трохи полечатся у Супрун, тоді подивимося на результат", – запропонував парламентарій.

На думку політика, завдання МОЗ під керівництвом Супрун – "знищити частину населення країни".

"Скажіть чесно, що ваше завдання – звільнити велику родючу територію під ваші якісь інтереси. Якщо нас вбивають так званими реформами, якщо за мільярд кредиту нас змушують вирубати ліс, то це змушує нас думати, що вороги ви – Супрун і цей Лінчевський. Як може людина сказати: ви всі помрете, давайте не давати ліки?", - заявив Рабінович.

Він нагадав про акцію з вимогою відставки Супрун, яку його партія провела під Кабміном минулого тижня.

"Я чув заяву прем'єра: ми сьогодні розберемося (у ситуації з Лінчевським, – ред.). Що це означає? Можу вам сказати. Його не чіпатимуть, адже він частина їх системи – мільярди вони відмивають сьогодні на медицині. МОЗ сьогодні – це головна труна нашої країни. Коли ми день за днем домагалися відставки, то нам говорили – ви нічого не доб'єтеся, вона – глиба. Тепер це глиба ховається по кутках, а ми провели чудовий салют визволення України від Гонтаревої. Я вам обіцяю, що ви побачите салют звільнення країни від Супрун. Але важливо це зробити якомога швидше", – закликав Рабінович.

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Теги публікації: Рабинович  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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