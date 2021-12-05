Рабинович: страну можно спасти только при объединении парламента

"Есть такая игра "украинская рулетка", которая заключается в том, чтобы принять бюджет, не читая его. А ведь по нему будут жить все люди! Власть обещает, что мы заживем так хорошо, как никогда раньше. Свежо предание… И тут я хочу напомнить, что лучший показатель, насколько хорошая власть - это холодильники людей, а точнее то, что в них есть. Если за 2,5 года люди стали жить лучше, значит, власть хорошая, если хуже - власть плохая", - отметил Рабинович.