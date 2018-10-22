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Рабинович собирает экстренный съезд партии "За життя" из-за "грабительских" тарифов

Новости » Политика    22.10.2018 - 18:11
Фото: Вадим Рабинович (пресс-служба Вадима Рабиновича)
Фото: Вадим Рабинович (пресс-служба Вадима Рабиновича)

Экстренный сьезд партии пройдет в ближайшие дни

В ближайшие дни политическая партия "За життя" проведет экстренный съезд против "грабительских" тарифов на газ для населения, установленных Кабмином. Об этом сообщил ее лидер, народный депутат Вадим Рабинович на своей странице в социальной сети Facebook.

"Партия "За життя" в связи с принятыми правительством тарифами, окончательно добивающими народ Украины, собирает ЭКСТРЕННЫЙ СЪЕЗД, чтобы выработать методы борьбы с этой катастрофой", – говорится в сообщении.

Лидер партии "За життя" призвал все оппозиционные силы объединиться и заставить Кабинет министров отменить "драконовское" решение.

"Мы призываем все оппозиционные силы страны хоть один раз объединиться всем вместе, чтобы заставить правительство отменить свое убийственное решение! Только объединение оппозиционных сил может сегодня спасти ситуацию!", – призвал парламентарий.

Кроме того, народный депутат сообщил, что партия "За життя" приступила к подготовке плана акций мирного протеста против повышения тарифов. Акции планируется проводить по всей стране.

"Объединимся для отмены грабительских тарифов! Вместе мы победим!", – уверен Рабинович.

Как известно, Кабинет министров в пятницу, 19 октября, постановил повысить с 1 ноября цену на газ для населения на 23,5%. Повышение тарифа на газ является условием МВФ для предоставления Украине очередного транша.

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