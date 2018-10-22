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Рабінович збирає екстрений з'їзд партії "За життя" через "грабіжницькі" тарифи

Новини » Політика    22.10.2018 - 18:11
Фото: Вадим Рабінович (прес-служба Вадима Рабіновича)
Фото: Вадим Рабінович (прес-служба Вадима Рабіновича)

Екстрений з'їзд партії відбудеться в найближчі дні

В найближчі дні політична партія "За життя" проведе екстрений з'їзд проти "грабіжницьких" тарифів на газ для населення, встановлених Кабміном. Про це повідомив її лідер, народний депутат Вадим Рабінович на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook.

"Партія "За життя" у зв'язку з прийнятими урядом тарифами, що остаточно добивають народ України, збирає ЕКСТРЕНИЙ З'ЇЗД, щоб виробити методи боротьби з цією катастрофою", – йдеться в повідомленні.

Лідер партії "За життя" закликав усі опозиційні сили об'єднатися і змусити Кабінет міністрів скасувати "драконівське" рішення.

"Ми закликаємо всі опозиційні сили країни хоч один раз об'єднатися всім разом, щоб змусити уряд скасувати своє убивче рішення! Тільки об'єднання опозиційних сил може сьогодні врятувати ситуацію!", – закликав парламентарій.

Крім того, народний депутат повідомив, що партія "За життя" приступила до підготовки плану акцій мирного протесту проти підвищення тарифів. Акції планується проводити по всій країні.

"Об'єднаємося для скасування грабіжницьких тарифів! Разом ми переможемо!", – упевнений Рабінович.

Як відомо, Кабінет міністрів у п'ятницю, 19 жовтня, ухвалив підвищити з 1 листопада ціну на газ для населення на 23,5%. Підвищення тарифу на газ є умовою МВФ для надання Україні чергового траншу.

Рабінович: підвищенням тарифів на газ влада показала повну залежність від МВФ
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