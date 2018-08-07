Рабинович рассказал о конкретном плане вывода страны из кризиса

Рабинович считает, что альтернативы его плану нет

У партии "За життя" есть конкретный план вывода Украины из кризиса, которому нет альтернативы. Об этом заявил лидер политической силы и народный депутат Вадим Рабинович в эфире телеканала NewsOne.

"Почему другого выхода у нас нет и почему "Украинская мечта" нужна уже сегодня, а наш план должен внедряться немедленно? Приведу несколько цифр: ВВП сократился на 63,5% за четыре года. Объем экспорта за этот же период сократился на 46,3%. Государственный долг Украины при этом вырос на 342%. Это катастрофа! Такого не случалось даже при самых страшных войнах", – считает политик.

Народный депутат также добавил, что только за последний месяц средства, которыми располагает Государственное казначейство Украины (далее – Казначейство, – ред.), сократились на 7,4 млрд гривен – до 1,9 млрд гривен. При этом, по данным политика, прошлогодние показатели в это же время были в 22 раза больше и составляли 44 млрд гривен.

"Остатки средств в Казначействе снизились до уровня 2014 года. Как можно одновременно "спереть" золотовалютные резервы, все в Казначействе, поднять до невозможного цены, сократить зарплаты, "убить" пенсии? При этом правительство каждый день рассказывает нам, что мы живем все лучше и лучше", – возмутился нардеп.

По мнению парламентария, обновление страны необходимо начинать со стабилизации экономической ситуации и реальной борьбы с коррумпированными чиновниками.

"Вы сами видите, во что превратили страну? Наша программа – это то, что можно сделать сразу и быстро. Других путей нет. Необходимо сократить тарифы, снизить цены и так далее. Людям не надо быть математиками в высшей степени, чтобы понять, что мы предлагаем сделать", – отметил Рабинович.

Ранее народный депутат представил программу своей политической партии "За життя" под названием "Украинская мечта", в которой содержатся предложения по выводу Украины из экономического кризиса.