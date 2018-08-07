Рабінович розповів про конкретний план виведення країни з кризи

Рабінович вважає, що альтернативи його плану немає

У партії "За життя" є конкретний план виведення України з кризи, якому немає альтернативи. Про це заявив лідер політичної сили і народний депутат Вадим Рабінович в ефірі телеканалу NewsOne.

"Чому іншого виходу у нас немає і чому "Українська мрія" потрібна вже сьогодні, а наш план повинен впроваджуватися негайно? Наведу кілька цифр: ВВП скоротився на 63,5% за чотири роки. Обсяг експорту за цей же період скоротився на 46,3%. Державний борг України зріс на 342%. Це катастрофа! Такого не траплялося навіть при самих страшних війнах", – вважає політик.

Народний депутат також додав, що тільки за останній місяць засоби, якими володіє Державне казначейство України (далі – Казначейство, – ред.), скоротилися на 7,4 млрд гривень – до 1,9 млрд гривень. При цьому, за даними політика, торішні показники в цей же час були в 22 рази більше і становили 44 млрд гривень.

"Залишки коштів у Казначействі знизилися до рівня 2014 року. Як можна одночасно "сперти" золотовалютні резерви, все в Казначействі, підняти до неможливого ціни, скоротити зарплати, "вбити" пенсії? При цьому уряд щодня розповідає нам, що ми живемо все краще і краще", – обурився нардеп.

На думку парламентарія, оновлення країни необхідно починати зі стабілізації економічної ситуації та реальної боротьби з корумпованими чиновниками.

"Ви самі бачите, у що перетворили країну? Наша програма – це те, що можна зробити відразу і швидко. Інших шляхів немає. Необхідно скоротити тарифи, знизити ціни і так далі. Людям не треба бути математиками у вищій мірі, щоб зрозуміти, що ми пропонуємо зробити", – зазначив Рабінович.

Раніше народний депутат представив програму своєї політичної партії "За життя" під назвою "Українська мрія", в якій містяться пропозиції щодо виведення України з економічної кризи.