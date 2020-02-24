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Рабинович раскритиковал инициативу вернуть Супрун на пост главы Минздрава

Новости » Политика     24.02.2020 - 15:38
Рабинович раскритиковал инициативу вернуть Супрун на пост главы Минздрава
Фото: Вадим Рабинович (пресс-служба партии)

Рабинович пообещал следить за тем, получится ли у власти вернуть Супрун

Бывшая и.о. министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун может быть восстановлена в должности, и иск в отношении журналиста Владимира Кацмана и телеканала ZIK - один из способов приблизиться к этой цели. Об этом заявил сопредседатель политической партии "Оппозиционная платформа - За життя", народный депутат Украины Вадим Рабинович.

"Супрун подала в суд на журналистов только потому, что ей не нравится словосочетание "санитарка из Вирджинии". Я хочу извиниться за человека, который ее так назвал, потому что она не санитарка – санитарка никогда не допустила бы того, что допустила Супрун. Санитарка – это хороший и важный человек, работающий в сфере медицины", - считает Рабинович.

Политик добавил, что передал адвокату письмо с просьбой приобщить к этому делу уже открытые уголовные дела по Супрун.

"Мы приобщаем к этому делу еще и все уголовные дела, открытые по тем фактам, которые под ее руководством привели к уничтожению медицины. А это дела и по линии ГБР, и МВД, и НАБУ – они уже зарегистрированы, они уже ведутся", - отметил политик.

Кроме того, Рабинович пообещал, что он и его фракция будут следить за тем, получится ли у власти вернуть Ульяну Супрун.

Как РБК-Украина, ранее Вадим Рабинович назвал решение отправить на повторное первое чтение проект закона о праве на пенсию для жителей ОРДЛО "О внесении изменений в некоторые законы Украины о реализации права на пенсию", поданный фракцией "Оппозиционная платформа - За життя" - обманом избирателей.

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Новости Украины РабиновичМинистерство здравоохранения Украинысупрун
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