Рабинович прогнозирует низкие результаты "Слуги народа" на выборах осенью

Местные выборы осенью этого года покажут реальную поддержку новой власти. "Слуга народа" в регионах не сможет сформировать такое же монобольшинство, как в парламенте.

Об этом заявил народный депутат, сопредседатель политической партии "Оппозиционная платформа - За життя" Вадим Рабинович.

"Нынешняя власть должна немедленно уйти - тогда есть шанс хоть что-то оставить украинцам и сохранить страну", - считает Рабинович.

Рабинович также отметил, что в Брюсселе пройдёт первое за время пандемии коронавируса заседание Европейского совета, на котором будет обсуждаться антикризисный план восстановления экономики ЕС на 750 млрд евро.

Планируется, что 500 млрд евро будут распределяться между 27 странами Евросоюза в виде безвозмездных грантов, еще 250 млрд - в форме займов.

"А что с нами? А у нас за 2 млрд - забрали землю, отнимают право учиться и лечиться, и при этом рассказывают, что мы нормально живем", - отметил нардеп.

Напомним, 15 июля Верховная рада проголосовала за назначение местных выборов на 25 октября 2020 года.

Депутаты также поддержали закон, которым предусматривается невмешательство районов в бюджеты общин.