Рабинович: продажа земли и конфликт на Донбассе уничтожат нашу страну

Продажа земли и война на Донбассе - это то, что уничтожит Украину. Оппозиция должна поддержать президента Владимира Зеленского в стремлении установить мир на востоке страны и в то же время не допустить распродажи украинской земли ставленникам американского миллиардера Джорджа Сороса, заявил народный депутат Украины, сопредседатель фракции "Оппозиционная платформа - За життя" Вадим Рабинович в кулуарах Верховной рады, сообщает РБК-Украина со ссылкой на ОПЗЖ.

"Я уверен, что Украине нужен мир, но кто-то может считать иначе, и это его конституционное право. Но такие люди не имеют права загонять нас в беспрерывную войну, заталкивать страну в нищету. Социология говорит нам о том, что человек, который заявляет о войне "до победного конца", живет скорее всего за границей или ближе ко Львову. А воевать должны только люди с юго-востока?", - задался вопросом парламентарий.

Оппозиционер подчеркнул, что причиной уничтожения Украины станет открытие рынка земли.

"Власть подводит страну к последнему рубежу - продаже украинской земли. А задумала это все еще в первый день потрясений бригада Сороса, которая находится сейчас у власти. Из-за "гениальной" деятельности Максима Нефедова на таможне и его друга премьер-министра Алексея Гончарука Украина недополучила 71 млрд поступлений в бюджет. План по поступлению в казну провален полностью! Чем они собираются рассчитываться - непонятно, но у меня складывается такое впечатление, что представителям новой власти все равно! Им важно продать землю, загнать украинский народ в полную нищету, а все остальное их не волнует", - признался он.

Политик напомнил, что на парламентских слушаниях на тему продажи украинской земли представителей партии "Слуга народа" не поддержали другие нардепы.

"К закону о вводе рынка уже зарегистрировано около 9 тыс. поправок. Таким образом заниматься редактированием закона мы будем где-то месяца два. А если они хотят, послав демократию и всю оппозицию, "пройтись" по этим поправкам за несколько дней, то я думаю, что они сядут в тюрьму за свержение конституционного строя в парламентско-президентской республике. Конечно, они могут распустить Раду или вообще нагло объявить, что земля уже продана, но вряд ли у них это получится", - резюмировал Рабинович.