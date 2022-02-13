Рабинович призывает создать свободную таможенную зону в одесском порту

Народный депутат, сопредседатель партии "Оппозиционная платформа - За життя" Вадим Рабинович считает, что город Одесса может дать толчок для развития всей стране. для этого необходимо создать свободную таможенную зону в порту.

"Я говорил с предыдущими властями, я уже и с этой властью говорил на предмет того, что единственное спасение для Украины - это на примере Одессы сделать порто-франко ("свободный порт", историческое название свободных таможенных зон в портах, - ред.) и показать процветающий регион, который даст толчок всей стране. Уверен, что это очень правильный выход, что нет другой точки на карте Украины, который может стать локомотивом для поднятия нашей страны", - заявил Рабинович.

Еще одним важным моментом для Одессы Рабинович считает смену руководства города.

"Как только политик засиделся у власти, он сразу обрастает связями, аккумулирует средства, выстраивает "потоки". А как только его с должности снимают, все это исчезает! Поэтому смена политиков - полезно для города, для страны и всех нас", - резюмировал Рабинович.