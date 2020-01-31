Рабинович призвал строить в Украине "Швейцарию Восточной Европы"

В Украине нужно начинать строить "Швейцарию Восточной Европы", а не искать приюта в европейским странах. Об этом заявил народный депутат и сопредседатель "Оппозиционной платформы - За жизнь" Вадим Рабинович, передает РБК-Украина.

"Ничего плохого в движении в Европу я не вижу. Но вот только надо бы разобраться, что такое эта Европа. Под "Европой" обычно подразумевают социальную защищенность населения, развитую инфраструктуру, уверенность в завтрашнем дне... Так давайте строить эту Европу у нас", - заявил Рабибович.

При этом политик подчеркнул, что "помогать обогащаться чиновникам - это не путь в ЕС".

"Кабмин "закладывает" страну у нас на глазах. Милованов подписывает договор с инвесторами с юрисдикцией в иностранных судах, чтобы потом в случае чего отсуживать на Западе миллиарды у Украины по составленным сегодня договорам", - добавил Рабинович.

Политик отметил, что Украина имеет огромный потенциал - ни одна страна постсоветского пространства не начинала с такой базы, и поделился видением того, как приблизить Украину к европейским стандартам.

"Мы не должны считать себя ущербными. Мы должны, наконец, перейти от красивых фраз к реальной жизни. Мы должны, наконец, начать спокойно строить экономику, определив векторы. Мы должны заморозить все преобразования в Конституции, провести общий референдум, принять решение, куда мы идем, заткнуть 10% шизофреников в намордниках, которые не дают нам нормально жить, остановить войну на Донбассе – и стартуем", - резюмировал Рабинович.