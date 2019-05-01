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Рабинович пригласил в партию мэров крупных городов для победы на выборах

Новости » Выборы 2019    01.05.2019 - 11:36
Рабинович пригласил в партию мэров крупных городов для победы на выборах
Фото: Вадим Рабинович (пресс-служба нардепа)

Рабинович пригласил в свою партию Кернеса и Труханова

Партия "Оппозиционная платформа - За життя" готова объединить усилия со всеми представителями местной власти, для которых интересы общины выше собственных, и потому приглашает в свои ряды мэров Харькова и Одессы - Геннадия Кернеса и Геннадия Труханова, а также других ответственных руководителей. Такое заявление сделал народный депутат Украины и глава указанной политсилы Вадим Рабинович в эфире "112 Украина", сообщает РБК-Украина.

"Наша политическая сила намерена победить осенью на парламентских выборах, и для этого необходимо под нашим флагом собирать всех единомышленников. Нравится кому-то или нет, но объединение с кем-либо всегда подразумевает компромисс - и об этом всем надо помнить. Например, объединяясь с группой Юрия Бойко, я четко понимал, что не все его соратники мне близки по духу. Но моим избирателям все равно, кто из политиков мне нравится - избиратели хотят, чтобы мы консолидировались и побеждали тех, кто убивает нашу страну", - заявил Рабинович.

Он убежден, что для всех ответственных политиков, которые пришли к власти, задача номер один сегодня - установление мира, понижение "драконовских тарифов", отмена "губительных реформ" и законов, принятых за последние 5 лет.

Глава партии "Оппозиционная платформа - За життя" объявил о своем твердом намерении предложить руководителям крупнейших украинских городов сотрудничество на парламентских выборах.

"В списке нашей партии я хочу видеть и мэров крупных городов - Кернеса, Труханова, Мамая (экс-мэр Полтавы Александр Мамай, - ред.), а также других ответственных руководителей, которые трудятся на благо горожан. Мне часто говорят, что и Кернес, и Труханов на выборах делали заявления в поддержку Порошенко. А я отвечаю: "Правильно сделали, потому что в нашей системе координат конфронтация с центральной властью чревата последствиями для харьковчан и одесситов". Интересы города для Кернеса и Труханова стоят выше их собственных. И это правильно! А вот теперь они должны идти во власть, чтобы ломать эту систему. Я также буду приглашать в нашу команду профессионалов, которых вышеупомянутые мэры будут мне рекомендовать", - пообещал народный депутат.

В этом контексте он прокомментировал заявление премьер-министра о создании им новой политической силы, которую Владимир Гройсман намерен возглавить для похода на выборы в Верховную раду.

"Гройсман уже заявил, что создает новую партию, в которую возьмет "людей с хорошей репутацией" и пойдет с ней в парламент. Но это же те, кто убивал страну, назначал огромные тарифы, уничтожал гривню, обворовывал армию, не достроил "шелковый путь" и "гиперлуп"! Этим "чистым" политикам нужно сначала отсидеть за старую власть и за то, что они натворили, а уж потом идти во власть новую!", - резюмировал Рабинович.

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