Рабинович: причастные к проведению медреформы будут привлечены к ответственности

Рабинович заявил, что Супрун занимает свою должность незаконно

Народный депутат Украины и лидер политической партии "За життя" Вадим Рабинович заявил, что причастные к проведению медреформы будут привлечены к ответственности. Об этом он сказал в эфире телеканала "112 Украина".

В частности, Рабинович заявил, что исполняющая обязанности министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун "целенаправленно уничтожает наш народ, фактически лишив украинцев конституционного права на бесплатное медицинское обслуживание".

"Я также, как и все остальные, оцениваю работу Супрун "положительно" - она справляется со своей задачей по уничтожению украинского народа. Ей это хорошо удается. Вот недавно я читал ее очередной "гениальный" опус о том, что нельзя кушать сырые грибы. Она, видно, покушала, и на себе все результаты увидела. Это смешно, с одной стороны, а с другой - громадной европейской страной правит какой-то вредитель, который не имеет для этого ни способностей, ни таланта, зато сосредоточила в своих руках миллиарды долларов", - отметил он.

При этом, Рабинович заявил, что Супрун занимает свою должность незаконно.

"Мне стыдно и противно, что в нашей стране закон существует для украинцев, и не существует для приехавших сюда зарубежных гастарбайтеров, потому что по законам Украины не более трех месяцев может находиться на должности исполняющий обязанности. Супрун же, нагло наплевав на всю страну, продолжает сидеть на должности, нагло смотреть на всех, улыбаться и продолжать грабить. Я к ней отношусь, как к вредителю номер один в нашей стране", - заявил он.

Кроме того, Рабинович добавил, что назначение Супрун на должность министра здравоохранения Украины не выносят в зал Верховной рады, поскольку, по его мнению, за нее никто не проголосует.

"У правительства есть указания держать Супрун, а "провести ее через зал" они не могут, потому что даже слепоглухонемые депутаты не проголосуют за это. У них нет коалиции, нет голосов, и поэтому эту "незаконную" Супрун поддерживает лишь незаконно отчитывающееся правительство. Потому что правительство точно так же обязано раз в год прийти и отчитаться в зале, и получить квоту доверия. Если этого не делается, то они - нарушившие закон преступники. Ведь так называются люди, нарушающие закон! У нас булку украл - преступник, а украл миллиард - еще посмотрят, кто ты", - сказал Рабинович.

При этом, Рабинович высказал убеждение, что медреформа правительства на самом деле не что иное, как "убиение украинского народа", а причастные к этому, по словам политика, будут привлечены к ответственности.

"Я не называю реформой систему убиения украинского народа. Это все равно, что тебя кастрируют и говорят, что это хорошо. Никакой реформы нет, есть просто лишение права украинцев на дарованное им Конституцией бесплатное медицинское обслуживание. Никакого медицинского страхования они не ввели, ничего они не сделали. Они просто половину больниц продали, половину врачей выперли за рубеж - и называют это реформой. Это убиение, и они за это ответят", - заявил он.

При этом, политик отметил, что в Украине ключевые должности годами могут занимать исполняющие обязанности, потому что так, как отметил Рабинович, легче воровать.

"Это очень выгодно. Если вы возьмете крупнейшие бюджетообразующие предприятия нашей страны, которые находятся в руках государства, на всех на них поголовно стоят и.о. И каждое утро нам объявляют, что надо какое-то из этих предприятий приватизировать, потому что оно неэффективно. А как оно может быть эффективным, когда там сидит человек, которому остается 3 месяца работать? Если человека поставили на должность и сказали, чтобы он три месяца там "поцарювал" и ушел, что он будет делать? Вы знаете ответ, как и я, - воровать!", - резюмировал он.