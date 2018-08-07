Рабінович: причетні до проведення медреформи будуть притягнуті до відповідальності

Рабінович заявив, що Супрун займає свою посаду незаконно

Народний депутат України та лідер політичної партії "За життя" Вадим Рабінович заявив, що причетні до проведення медреформи будуть притягнуті до відповідальності. Про це він сказав в ефірі телеканалу "112 Україна".

Зокрема, Рабінович заявив, що виконуюча обов'язки міністра охорони здоров'я України Уляна Супрун "цілеспрямовано знищує наш народ, фактично позбавивши українців конституційного права на безкоштовне медичне обслуговування".

"Я також, як і всі інші, оцінюю роботу Супрун "позитивно" - вона справляється зі своїм завданням по знищенню українського народу. Їй це добре вдається. Ось нещодавно я читав її черговий "геніальний" опус про те, що не можна їсти сирі гриби. Вона, видно, поїла, і на собі всі результати побачила. Це смішно, з одного боку, а з іншого - величезною європейською країною править якийсь шкідник, який не має для цього ні здібностей, ні таланту, зате зосередила в своїх руках мільярди доларів", - зазначив він.

При цьому, Рабінович заявив, що Супрун займає свою посаду незаконно.

"Мені соромно і гидко, що в нашій країні існує закон для українців, і не існує для зарубіжних заробітчан, які приїхали сюди, тому що за законами України не більше трьох місяців може перебувати на посаді виконуючий обов'язки. Супрун же, нахабно наплювавши на всю країну, продовжує сидіти на посаді, нахабно дивитися на всіх, посміхатися і продовжувати грабувати. Я до неї ставлюся, як до шкідника номер один в нашій країні", - заявив він.

Крім того, Рабінович додав, що призначення Супрун на посаду міністра охорони здоров'я України не виносять в зал Верховної ради, оскільки, на його думку, за неї ніхто не проголосує.

"В уряду є вказівки тримати Супрун, а "провести її через зал" вони не можуть, тому що навіть сліпоглухонімі депутати не проголосують за це. У них немає коаліції, немає голосів, і тому цю "незаконну" Супрун підтримує лише незаконно звітуючий уряд. Тому що уряд точно так само зобов'язаний раз на рік прийти і прозвітувати в залі, і отримати квоту довіри. Якщо цього не робиться, то вони - злочинці, які порушили закон. Адже так називаються люди, які порушують закон! У нас вкрав булку - злочинець, а вкрав мільярд - ще подивляться, хто ти", - сказав Рабінович.

При цьому, Рабінович висловив переконання, що медреформа уряду насправді не що інше, як "вбивство українського народу", а причетні до цього, за словами політика, будуть притягнуті до відповідальності.

"Я не називаю реформою систему убивства українського народу. Це все одно, що тебе каструють і кажуть, що це добре. Ніякої реформи немає, є просто позбавлення права українців на дароване їм Конституцією безкоштовне медичне обслуговування. Ніякого медичного страхування не ввели, нічого вони не зробили. Вони просто половину лікарень продали, половину лікарів виперли за кордон - і називають це реформою. Це вбивство, і вони за це відповідатимуть", - заявив він.

При цьому політик зазначив, що в Україні ключові посади роками можуть займати виконуючі обов'язки, тому що так, як зазначив Рабінович, легше красти.

"Це дуже вигідно. Якщо ви візьмете найбільші бюджетоутворюючі підприємства нашої країни, які знаходяться в руках держави, на всіх на них поголовно стоять в. о. І щоранку нам оголошують, що треба якесь з цих підприємств приватизувати, тому що воно неефективне. А як воно може бути ефективним, коли там сидить людина, якій залишається 3 місяці працювати? Якщо людину поставили на посаду і сказали, щоб вона три місяці там "поцарювала" і пішла, що вона буде робити? Ви знаєте відповідь, як і я, - красти!", - резюмував він.