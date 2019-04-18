Рабинович предупредил о возможных провокациях власти после выборов

Фото: Вадим Рабинович (пресс-служба Вадима Рабиновича)

Рабинович считает, что власть может пойти на провокации

Нынешняя власть, цепляясь за последнюю возможность удержаться на плаву, может пойти на провокации сразу после выборов. Об этом заявил народный депутат и глава партии "Оппозиционная платформа – За життя" Вадим Рабинович, сообщает РБК-Украина.

"Сейчас действительно существует серьезная опасность. Цепляющаяся за последнюю возможность власть может устроить провокации. Правда, у нее все меньше и меньше для этого возможностей, потому что от них разбегаются уже все. Даже те, кто должен был что-то подобное делать", – заявил парламентарий.

Он также добавил, что генерал-лейтенант Валерий Кондратюк, отвечающий за спецслужбы у президента Порошенко, подал заявление об отставке.

"Он написал следующее: "Последние действия президента говорят о том, что он считает себя единоличным защитником страны, а также, что только он обеспечивал дипломатическую поддержку. Это не так и это оскорбительно слышать". Ну и так далее. Я могу сказать другое: это был один из ключевых людей у президента. Поэтому все становится печальнее для господина Порошенко", – отметил нардеп.

По словам политика, провокации могут также случиться в переходный период, до инаугурации нового президента.

"Если Порошенко проигрывает выборы, то он до инаугурации следующего главы государства еще месяц является президентом и главнокомандующим. Поэтому мы можем оказаться ввергнутыми в любую "халепу". И поэтому я подал законопроект, который Верховная Рада должна неотложно рассмотреть! Законопроект об ограничении полномочий президента на переходный период передачи власти в условиях военного времени", – заявил депутат.

Глава "Оппозиционной платформы – За життя" считает, что данный законопроект способен обезопасить Украину от необдуманных поступков руководителя страны.

"Я думаю, что в целях нашей всеобщей безопасности, в целях того, чтобы оградить действующего президента от неправильных поступков, этот законопроект необходимо принять. Я хочу, чтобы все граждане Украины были в курсе, что этот проект закона подан и мы работаем над его принятием", – подытожил Рабинович.