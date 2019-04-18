Рабінович попередив про можливі провокації влади після виборів

Фото: Вадим Рабінович (прес-служба Вадима Рабіновича)

Рабінович вважає, що влада може піти на провокації

Нинішня влада, чіпляючись за останню можливість утриматися на плаву, може піти на провокації відразу після виборів. Про це заявив народний депутат і глава партії "Опозиційна платформа – За життя" Вадим Рабінович, повідомляє РБК-Україна.

"Зараз дійсно існує серйозна небезпека. Влада, яка чіпляється за останню можливість, може влаштувати провокації. Правда, у неї все менше і менше для цього можливостей, тому що від них розбігаються вже все. Навіть ті, хто мав щось подібне робити", – заявив парламентарій.

Він також додав, що генерал-лейтенант Валерій Кондратюк, відповідальний за спецслужби у президента Порошенка, подав заяву про відставку.

"Він написав наступне: "Останні дії президента говорять про те, що він вважає себе одноосібним захисником країни, а також, що тільки він забезпечував дипломатичну підтримку. Це не так і це образливо чути". Ну і так далі. Я можу сказати інше: це був один з ключових людей у президента. Тому все стає сумніше для пана Порошенка", – зазначив нардеп.

За словами політика, провокації можуть трапитися в перехідний період, до інавгурації нового президента.

"Якщо Порошенко програє вибори, то він до інавгурації наступного глави держави ще місяць є президентом і головнокомандувачем. Тому ми можемо опинитися ввергнутыми в будь-яку "халепу". І тому я подав законопроект, який Верховна Рада має невідкладно розглянути! Законопроект про обмеження повноважень президента на перехідний період передачі влади в умовах воєнного часу", – заявив депутат.

Голова "Опозиційної платформи – За життя" вважає, що даний законопроект здатний убезпечити Україну від необдуманих вчинків керівника країни.

"Я думаю, що для нашої загальної безпеки, з метою того, щоб захистити чинного президента від неправильних вчинків, цей законопроект необхідно прийняти. Я хочу, щоб усі громадяни України були в курсі, що цей проект закону поданий і ми працюємо над його прийняттям", – підсумував Рабінович.