Рабинович предложил шаги для восстановления экономики Украины

Рабинович заявил, что Украина обладает колоссальным потенциалом

Украина обладает колоссальным потенциалом, но "власть намеренно загоняет граждан в депрессию". Об этом в эфире телеканала "112 Украина" заявил народный депутат Украины, лидер политической партии "За життя" Вадим Рабинович.

"Слова Джона Кеннеди - "Не спрашивай, что твоя страна может сделать для тебя, спрашивай, что ты можешь сделать для своей страны" - очень актуальны для Украины. Да, эти слова звучать пафосно, но сейчас нужно действовать именно так. А для начала нам нужно понять, что другой страны у нас нет, что нам необходимо установить правила игры внутри страны", - заявил он.

Кроме того, Рабинович заявил, что "власть намеренно внушает украинцам, что жизнь в нашей стране - это мучения".

"У нас есть колоссальный потенциал. Не верьте глупостям чиновников, рассказывающих о бесперспективности жизни в стране. Да, им нужно внушить нам всеукраинский депресняк. Рассказать нам, что мы ничего не можем, что мы должны стать аграрным придатком Запада, на котором еще и лекарства испытывают. Они хотят иметь свою рабовладельческую колонию в центре Европы, где украинцы будут питать Польшу, Румынию, Венгрию. А сами мы будем жить на подачки МВФ. Это откровенный бред", - заявил он.

При этом, лидер партии "За життя" предложил несколько "простых шагов" для восстановления украинской экономики.

"У нас мощнейшая страна. У нас такие возможности, что голова кругом идет. Надо только взять себя в руки и начать новую либеральную политику, новую экономическую политику, направленную только на одно - дать людям жить. А они уже сами поднимут экономику, откроют магазины, фирмы. Заберите налоги - они ничего сегодня не дают государству, кроме какого-то жуткого количества фискальных органов. Как и бесконечные рассказы премьер-министра, что вот сегодня он уже точно остановит "маски-шоу", при том что они регулярно продолжаются. Это просто издевательство над людьми", - сказал Рабинович.