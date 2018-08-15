Рабінович запропонував кроки для відновлення економіки України

Рабінович заявив, що Україна володіє колосальним потенціалом

Україна володіє колосальним потенціалом, але "влада навмисно заганяє громадян у депресію". Про це в ефірі телеканалу "112 Україна" заявив народний депутат України, лідер політичної партії "За життя" Вадим Рабінович.

"Слова Джона Кеннеді - "Не питай, що твоя країна може зробити для тебе, питай, що ти можеш зробити для своєї країни" - дуже актуальні для України. Так, ці слова звучати пафосно, але зараз потрібно діяти саме так. А для початку нам потрібно зрозуміти, що іншої країни у нас немає, що нам необхідно встановити правила гри всередині країни", - заявив він.

Крім того, Рабінович заявив, що "влада навмисно вселяє українцям, що життя в нашій країні - це муки".

"У нас є колосальний потенціал. Не вірте дурницям чиновників, які розповідають про безперспективність життя в країні. Так, їм потрібно вселити нам всеукраїнський депресняк. Розповісти нам, що ми нічого не можемо, що ми повинні стати аграрним придатком Заходу, на якому ще й ліки відчувають. Вони хочуть мати свою рабовласницьку колонію в центрі Європи, де українці будуть живити Польщу, Румунію, Угорщину. А самі ми будемо жити на подачки МВФ. Це відверта маячня", - заявив він.

При цьому, лідер партії "За життя" запропонував кілька "простих кроків" для відновлення української економіки.

"У нас найпотужніша країна. У нас такі можливості, що голова йде обертом. Треба тільки взяти себе в руки і почати нову ліберальну політику, нову економічну політику, спрямовану тільки на одне - дати людям жити. А вони вже самі піднімуть економіку, відкриють магазини, фірми. Заберіть податки - вони нічого сьогодні не дають державі, крім якогось моторошної кількості фіскальних органів. Як і нескінченні розповіді прем'єр-міністра, що ось сьогодні він вже точно зупинить "маски-шоу", при тому що вони регулярно продовжуються. Це просто знущання над людьми", - сказав Рабінович.