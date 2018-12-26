Рабинович предлагает отказаться от кредитов МВФ

Фото: Вадим Рабинович (пресс-служба Вадима Рабиновича)

Рабинович рассказал, что нужно делать для обеспечения роста экономики

Для того чтобы Украина начала демонстрировать рост экономики, будущая украинская власть должна прекратить заимствования у Международного валютного фонда (МВФ). Об этом заявил народный депутат, лидер "Оппозиционной платформы – За життя" Вадим Рабинович в эфире на телеканале "112 Украина", сообщает РБК-Украина.

По словам Рабиновича, Украина должна как можно быстрее прекратить брать кредиты у МВФ, что позволит уже за год продемонстрировать экономический рост. Такое решение он назвал непопулярным и сложным, но не для народа и Украины, а для западных партнеров Украины.

"Нам нужен один год, чтобы восстановить все разрушенное этими недоумками. И уже следующий за ним год будет годом подъема. Для этого нам нужно сделать непопулярные, сложные вещи. Но вещи непопулярны не для наших людей, а для наших партнеров. Первое – нам нужно выгнать МВФ из страны", – заявил лидер "За життя".

Рабинович добавил, что будущая власть Украины должна объяснить МВФ, что не нуждается в таком партнерстве, которое невыгодно самим украинцам.

"Мы должны сказать им: "То, что вы нам предлагаете, нам не нужно". Почему? Они поставили нас на первое место в мире по уровню коррупции – и бесконечно дают деньги самой коррумпированной структуре в мире. Это, допустим, если знать, что человек – наркозависимый, но продолжать давать ему деньги для более глубокого погружения в эту самую зависимость", – заявил политик.

Также Рабинович заявил, что Украина в следующем году должна заплатить 12 миллиардов долларов по процентам за кредиты от МВФ.

"Мы должны в 2019 году заплатить 12 миллиардов долларов только по процентам. Поделите их на украинцев – и смело отправляйте их всех подальше", – подытожил парламентарий.