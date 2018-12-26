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Рабінович пропонує відмовитися від кредитів МВФ

Новини » Політика    26.12.2018 - 12:04
Рабінович пропонує відмовитися від кредитів МВФ
Фото: Вадим Рабінович (прес-служба Вадима Рабіновича)

Рабінович розповів, що потрібно робити для забезпечення зростання економіки

Для того, щоб Україна почала демонструвати зростання економіки, майбутня українська влада повинна припинити запозичення у Міжнародного валютного фонду (МВФ). Про це заявив народний депутат, лідер "Опозиційної платформи – За життя" Вадим Рабінович в ефірі на телеканалі "112 Україна", повідомляє РБК-Україна.

За словами Рабіновича, Україна повинна якомога швидше припинити брати кредити у МВФ, що дозволить вже за рік продемонструвати економічне зростання. Таке рішення він назвав непопулярним і складним, але не для народу і України, а для західних партнерів України.

"Нам потрібен один рік, щоб відновити все зруйноване цими недоумками. І вже наступний за ним рік буде роком підйому. Для цього нам потрібно зробити непопулярні, складні речі. Але непопулярні речі не для наших людей, а для наших партнерів. Перше – нам потрібно вигнати МВФ з країни", – заявив лідер "За життя".

Рабінович додав, що майбутня влада України повинна пояснити МВФ, що не потребує в такому партнерстві, яке невигідно самим українцям.

"Ми повинні сказати їм: "Те, що ви нам пропонуєте, нам не потрібно". Чому? Вони поставили нас на перше місце в світі за рівнем корупції – і нескінченно дають гроші найкорумпованішій структурою у світі. Це, припустимо, якщо знати, що людина – наркозалежна, але продовжувати давати їй гроші для більш глибокого занурення в цю саму залежність", – заявив політик.

Також Рабінович заявив, що Україна в наступному році повинна заплатити 12 мільярдів доларів за відсотками за кредити від МВФ.

"Ми повинні в 2019 році заплатити 12 мільярдів доларів тільки за відсотками. Поділіть їх на українців – і сміливо відправляйте їх всіх подалі", – підсумував парламентарій.

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