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Интервью

Рабинович: для построения процветающей Украины необходима сильнейшая армия

НовостиПолитика    29.05.2018 - 10:17
Фото: Вадим Рабинович (пресс-служба Вадима Рабиновича)
Фото: Вадим Рабинович (пресс-служба Вадима Рабиновича)

Рабинович считает, что нужно следовать примеру Швейцарии

Для того, чтобы построить действительно процветающую страну, в Украине необходимо создать профессиональную армию по швейцарскому типу, которая будет не просто сильной, а сильнейшей. Такое мнение высказал народный депутат, лидер партии "За життя" Вадим Рабинович.

"К глубокому сожалению, мы были втянуты в войну. Но в результате военных действий любая армия становится намного серьезнее и боеспособнее. В боевых столкновениях приобретается колоссальный опыт. И правда в том, что после того, как Янукович удрал из Украины со своей "бригадой", у нас армии не было. Армия с момента распада СССР методично расхищалась и уничтожалась, а боевая подготовка солдат ограничивалась постройкой забора на генеральской даче", – отметил политик.

По его словам, Украине следует отказаться от военных призывов и строить профессиональную армию.

"Мы уже давно говорим о необходимости строить сильную страну с внеблоковым статусом, "Швейцарию Восточной Европы". И для этого нам нужна профессиональная армия по швейцарскому типу. Нам не нужны военные призывы, от которых люди прячут своих детей. Нам нужна мобильная, сильная армия. Даже не просто сильная, а сильнейшая армия. Потому что еще американский президент Томас Джефферсон (3-й президент США в 1801–1809 годах, – ред.) сказал: те, кто перековали свои ружья на плуги, потом будут пахать на тех, кто этого не сделал", – подчеркнул парламентарий.

Лидер партии "За життя" добавил, что для создания сильной армии помимо накопления боевого опыта важно внедрять передовые технологии и очищать вооруженные силы от паркетных генералов.

"Надо понимать, что мы живем в непростом мире, и никакие Будапештские и прочие меморандумы нас не защитят. Нас защитит сильная профессиональная армия. Потому нам надо накапливать опыт, изучать самые передовые технологии и, безусловно, покупать образцы современной техники и вооружений. Но не так, чтоб по 40 миллионов тратить каждый раз, а так, как это делают китайцы: они покупают 4 комплекта, а потом сами выпускают еще 600. Извините, что говорю грубо и прямо, но для процветания Украины тоже надо так делать. И, конечно, нам надо убрать паркетных генералов и лизоблюдов, а оставить тех, кто показал себя в боевых действиях", – констатировал Рабинович.

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Теги публикации: Рабинович  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Новости АТО, новости Украины, пенсионная реформа
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