Рабінович: для побудови процвітаючої України необхідна сильна армія

Рабінович вважає, що потрібно наслідувати приклад Швейцарії

Для того, щоб побудувати справді процвітаючу країну, в Україні необхідно створити професійну армію за швейцарським зразком, яка буде не просто сильною, а найсильнішою. Таку думку висловив народний депутат, лідер партії "За життя" Вадим Рабінович.

"На превеликий жаль, ми були втягнуті у війну. Але в результаті військових дій будь-яка армія стає набагато серйознішою і боєздатнішою. У бойових зіткненнях купується колосальний досвід. І правда в тому, що після того, як Янукович утік з України зі своєю "бригадою", у нас армії не було. Армія з моменту розпаду СРСР методично розкрадалася і знищувалася, а бойова підготовка солдатів обмежувалася будівництвом огорожі на генеральській дачі", – зазначив політик.

За його словами, Україні слід відмовитися від військових призовів і будувати професійну армію.

"Ми вже давно говоримо про необхідність будувати сильну країну з позаблоковим статусом, "Швейцарію Східної Європи". І для цього нам потрібна професійна армія швейцарського типу. Нам не потрібні військові заклики, від яких люди ховають своїх дітей. Нам потрібна мобільна, сильна армія. Навіть не просто сильна, а найсильніша армія. Тому що американський президент Томас Джефферсон (3-й президент США (1801-1809 роках, – ред.) сказав: ті, хто перекували свої рушниці на плуги, потім будуть орати на тих, хто цього не зробив", – підкреслив парламентарій.

Лідер партії "За життя" додав, що для створення сильної армії крім накопичення бойового досвіду важливо впроваджувати передові технології і очищати збройні сили від паркетних генералів.

"Треба розуміти, що ми живемо в непростому світі, і ніякі Будапештські та інші меморандуми нас не захистять. Нас захистить сильна професійна армія. Тому нам треба накопичувати досвід, вивчати передові технології і, безумовно, купувати зразки сучасної техніки та озброєнь. Але не так, щоб за 40 мільйонів витрачати кожен раз, а так, як це роблять китайці: вони купують 4 комплекти, а потім самі випускають ще 600. Вибачте, що говорю грубо і прямо, але для процвітання України теж треба так робити. І, звичайно, нам треба прибрати паркетних генералів і лизоблюдів, а залишити тих, хто показав себе в бойових діях", – констатував Рабінович.