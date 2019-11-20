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Рабинович: в Пенсионном фонде нет никакой "дыры" - его просто разворовывают

Новости » Политика     20.11.2019 - 18:16
Рабинович: в Пенсионном фонде нет никакой "дыры" - его просто разворовывают
Фото: Вадим Рабинович (zagittya.com.ua)

Рабинович заявил, что в Украине люди, которые выходят на пенсию, обречены на выживание

Правительство уже много лет не может залатать дыру в бюджете Пенсионного фонда, но на другие нужды уходят суммы, соразмерные недостающей. Об этом в эфире телемарафона "Диалог со страной" на канале "112 Украина" заявил народный депутат Украины, сопредседатель фракции "Оппозиционная платформа - За життя" Вадим Рабинович, сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ОПЗЖ.

"Из года в год власть заявляет, что не может залатать дыру в 172-миллиардном бюджете Пенсионного фонда. Зато на приватизацию ПриватБанка всего за одну ночь потратили примерно такую же сумму… Из наших с вами карманов вынули деньги, вложили их непонятно куда, а потом говорят, что не могут помочь с пенсиями!", - напомнил он.

Парламентарий подчеркнул, что во всех цивилизованных странах мира люди, которые выходят на пенсию, являются обеспеченными, не волнуются о деньгах. А в Украине эти люди просто обречены на выживание.

"Постоянно разные правители весь Пенсионный фонд в размере примерно 172 млрд вкладывали в какие-то сомнительные комбинации. Раз в четыре года нам говорят непревзойденную фразу: "черная дыра" в Пенсионном фонде. Какая дыра? У "дыры" есть фамилия, имя, отчество и номер счета", - резюмировал нардеп.

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Новости Украины РабиновичОппозиционная платформа За життя
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