Рабінович: у Пенсійному фонді немає ніякої "дірки" - його просто розкрадають

Фото: Вадим Рабінович (zagittya.com.ua)

Рабінович заявив, що в Україні люди, які виходять на пенсію, приречені на виживання

Уряд вже багато років не може залатати дірку в бюджеті Пенсійного фонду, але на інші потреби йдуть суми, співмірні тій, що бракує. Про це в ефірі телемарафону "Діалог з країною" на каналі "112 Україна" заявив народний депутат України, співголова фракції "Опозиційна платформа - За життя" Вадим Рабінович, повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу ОПЗЖ.

"З року в рік влада заявляє, що не може залатати дірку в 172-мільярдному бюджеті Пенсійного фонду. Зате на приватизацію ПриватБанку всього за одну ніч витратили приблизно таку ж суму... з наших з вами кишень вийняли гроші, вклали їх незрозуміло куди, а потім кажуть, що не можуть допомогти з пенсіями!", - нагадав він.

Парламентарій підкреслив, що у всіх цивілізованих країнах світу люди, які виходять на пенсію, є забезпеченими, не хвилюються про гроші. А в Україні ці люди просто приречені на виживання.

"Постійно різні правителі весь Пенсійний фонд у розмірі приблизно 172 млрд вкладали в якісь сумнівні комбінації. Раз на чотири роки нам кажуть неперевершену фразу: "чорна діра" в Пенсійному фонді. Яка дірка? У "діри" є прізвище, ім'я, по батькові та номер рахунку", - резюмував нардеп.