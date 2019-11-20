ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Рабінович: у Пенсійному фонді немає ніякої "дірки" - його просто розкрадають

Новини » Політика     20.11.2019 - 18:16
Рабінович: у Пенсійному фонді немає ніякої "дірки" - його просто розкрадають
Фото: Вадим Рабінович (zagittya.com.ua)

Рабінович заявив, що в Україні люди, які виходять на пенсію, приречені на виживання

Уряд вже багато років не може залатати дірку в бюджеті Пенсійного фонду, але на інші потреби йдуть суми, співмірні тій, що бракує. Про це в ефірі телемарафону "Діалог з країною" на каналі "112 Україна" заявив народний депутат України, співголова фракції "Опозиційна платформа - За життя" Вадим Рабінович, повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу ОПЗЖ.

"З року в рік влада заявляє, що не може залатати дірку в 172-мільярдному бюджеті Пенсійного фонду. Зате на приватизацію ПриватБанку всього за одну ніч витратили приблизно таку ж суму... з наших з вами кишень вийняли гроші, вклали їх незрозуміло куди, а потім кажуть, що не можуть допомогти з пенсіями!", - нагадав він.

Парламентарій підкреслив, що у всіх цивілізованих країнах світу люди, які виходять на пенсію, є забезпеченими, не хвилюються про гроші. А в Україні ці люди просто приречені на виживання.

"Постійно різні правителі весь Пенсійний фонд у розмірі приблизно 172 млрд вкладали в якісь сумнівні комбінації. Раз на чотири роки нам кажуть неперевершену фразу: "чорна діра" в Пенсійному фонді. Яка дірка? У "діри" є прізвище, ім'я, по батькові та номер рахунку", - резюмував нардеп.

Рабінович: без аудиту держави у нас немає майбутнього Плачкова: в "земельних" законопроектах під брендом децентралізації влада приховує серйозні небезпеки
Новини України РабіновичОпозиційна платформа За життя
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся