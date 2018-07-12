Рабинович: партия "За життя" презентует 25 июля пошаговую программу выхода Украины из кризиса

Рабинович заявил, что на ключевых направлениях в Украине должны работать люди соответствующей квалификации

Народный депутат Украины и лидер политической партии "За життя" Вадим Рабинович анонсировал презентацию пошаговой экономической программы выхода страны из кризиса, которая состоится 25 июля в специальном выпуске "Украинского формата" на телеканале NewsOne. Об этом Рабинович сообщил на своем канале в YouTube.

"Дорогие украинцы, а вы никогда не задумывались, почему в других странах все хорошо, а у нас все плохо? Почему у них высокоразвитая инфраструктура, а у нас разбитые дороги и изношенные трамваи? Почему их пенсионеры могут на пенсии путешествовать по всему миру, а у нас вынуждены стоять в переходах с протянутой рукой? А время уходит. У нас нет больше времени. Именно поэтому 25 июля в "Украинском формате" я презентую вам пошаговый план выхода нашей страны на передовые рубежи", - заявил он.

При этом, Рабинович отметил, что он представит конкретную команду исполнителей, а также систему личной ответственности политика за предвыборные обещания перед избирателями.

"Сейчас вокруг нас тьма, но темнее всего перед рассветом", - отметил он.

Ранее Рабинович заявлял, что его политсила не станет назначать "кумовьев" только из-за того, что они "свои" и поддерживали его партию в предвыборный период. Нардеп отметил, что кандидатов будут подбирать только исходя из их "менеджерских антикризисных способностей".

"Мы докажем, что наша партия принципиально отличается от всех других, потому что не расставляет на ключевые должности своих спонсоров и сватов. Мы спросим у зрителей NewsOne и будущих избирателей, кого бы они хотели видеть на постах главных менеджеров в той или другой проблемной отрасли", - заявил он, отметив, что на ключевых направлениях в Украине должны работать люди соответствующей квалификации, внезависимости от их партийной принадлежности и политической ориентации.

"Экономикой Украины должен заниматься лучший экономист, ловить коррупционеров должен лучший антикоррупционер, осуществлять политические преобразования должен лучший юрист, решать конфликт на Донбассе должен тот, кому это под силу. И мы вместе поможем им занять свое место, даже если они не являются членами "За життя", потому что это полезно для страны, а значит - важно и для партии", - заявил он.