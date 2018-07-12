Рабінович: партія "За життя" презентує 25 липня покрокову програму виходу України з кризи

Рабінович заявив, що на ключових напрямках в Україні повинні працювати люди відповідної кваліфікації

Народний депутат України та лідер політичної партії "За життя" Вадим Рабинович анонсував презентацію покрокової економічної програми виходу країни з кризи, яка відбудеться 25 липня в спеціальному випуску "Українського формату" на телеканалі NewsOne. Про це Рабінович повідомив на своєму каналі в YouTube.

"Дорогі українці, а ви ніколи не замислювалися, чому в інших країнах все добре, а у нас все погано? Чому у них високорозвинена інфраструктура, а у нас розбиті дороги і зношені трамваї? Чому їх пенсіонери можуть на пенсії подорожувати по всьому світу, а у нас змушені стояти у переходах з простягнутою рукою? А час іде. У нас немає більше часу. Саме тому 25 липня в "Українському форматі" я презентую вам покроковий план виходу нашої країни на передові рубежі", - заявив він.

При цьому, Рабінович зазначив, що він представить конкретну команду виконавців, а також систему особистої відповідальності політика за передвиборні обіцянки перед виборцями.

"Зараз навколо нас тьма, але темніше за все перед світанком", - зазначив він.

Раніше Рабінович заявляв, що його політсила не стане призначати "кумів" тільки через те, що вони "свої" і підтримували його партію в передвиборний період. Нардеп зазначив, що кандидатів будуть підбирати тільки виходячи з їх "менеджерських антикризових здібностей".

"Ми доведемо, що наша партія принципово відрізняється від всіх інших, тому що не розставляє на ключові посади своїх спонсорів і сватів. Ми запитаємо у глядачів NewsOne і майбутніх виборців, кого б вони хотіли бачити на посадах головних менеджерів в тій чи іншій проблемній галузі", - заявив він, зазначивши, що на ключових напрямках в Україні повинні працювати люди відповідної кваліфікації, незалежно від їх партійної приналежності і політичної орієнтації.

"Економікою України повинен займатися кращий економіст, ловити корупціонерів має кращий антикорупціонер, здійснювати політичні перетворення повинен кращий юрист, вирішувати конфлікт на Донбасі повинен той, кому це під силу. І ми разом допоможемо їм зайняти своє місце, навіть якщо вони не є членами "За життя", тому що це корисно для країни, а значить - важливо і для партії", - заявив він.