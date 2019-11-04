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Рабинович: ОПЗЖ требует от Разумкова снять Яременко с должности главы комитета

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В ОПЗЖ прокомментировали ситуацию вокруг Яременко

"Оппозиционная платформа – За жизнь" (ОПЗЖ) требует от спикера Верховной рады Дмитрия Разумкова после скандала снять народного депутата от фракции "Слуга народа" Богдана Яременко с должности главы комитета по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества. Об этом заявил народный депутат Украины, сопредседатель фракции ОПЗЖ Вадим Рабинович в интервью телеканалу "112 Украина", передает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ОПЗЖ.

"Тут вопрос уже не в самом Яременко, а в динамике процесса. Вначале "лицо" нашей международной дипломатии, человека, который должен возглавлять парламентскую делегацию в переговорных процессах за рубежом, ловят на переписке с проституткой. Дальше он заявляет, что все журналисты – подонки, а скандальную ситуацию он подстроил, чтобы их проверить. Но потом вдруг извиняется за все произошедшее. Но не проходит и суток, как Яременко, словно ничего не случилось, приходит в сессионный зал, здоровается за руку со всеми "слугами" (это и понятно – в банде свои своих не сдают), выходит на парламентскую трибуну и начинает угрожать журналистам тюрьмой только за то, что те делают свою работу", – напомнил Рабинович.

Политик обратил внимание на то, что впервые за всю историю руководители всех абсолютно фракций предъявили претензию по поводу всей ситуации, и фактически поставили ультиматум спикеру: снять Яременко с должности главы международного комитета. При этом, по мнению сопредседателя фракции, Яременко "олицетворяет всю новую власть".

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