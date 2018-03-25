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Рабинович: олигархи вывели за границу в 5-6 раз больше денег, чем бюджет Украины

НовостиПолитика    25.03.2018 - 10:32
Фото: Вадим Рабинович (пресс-служба Вадима Рабиновича)
Фото: Вадим Рабинович (пресс-служба Вадима Рабиновича)

Рабинович отметил, что госорганам нужно запретить проводить любые операции через офшорные компании

Украинские олигархи вывели за границу суммы в 5-6 раз больше, чем составляет годовой бюджет Украины. Об этом народный депутат, лидер партии "За життя" Вадим Рабинович заявил в программе "Большой вечер" на телеканале NewsOne.

"Мы 27 лет отпускаем всех наворовавшихся в свободное плавание. Они потом через три года (а украинский народ добрый, уже все забудет) возвращаются со словами: "Я такой честный". И снова идут на выборы. За счет награбленного покупают избирателей и проплачивают эфиры, статьи в СМИ. Так всю жизнь живут всякие "левочкины". И так каждый раз, при каждом режиме. Ну как можно каждого из них отпускать с миллиардами?", - сказал нардеп.

По его словам, только национализация "ПриватБанка" обошлась стране в 152 миллиарда гривен. На эти деньги, например, для армии можно было купить 110 танков "Оплот". Всего же украденные и выведенные за рубеж олигархами суммы в разы превышают бюджет Украины, что наносит значительный вред экономике страны.

"В течение 20 лет вы слышите о судах наших олигархов между собой за границей на суммы в несколько миллиардов долларов. Эти деньги у них откуда появились? Из воздуха? Нет, их украли у народа. Суммы, которые показывают по воровству, превышают примерно в 5-6 раз бюджет нашей страны. И эти огромные суммы вывели за границу. Представьте, если бы это прекратить, какие бы это были деньги для нашей экономики!", – отметил Рабинович.

Политик заявил, что для недопущения вывода государственных средств за границу в программе его партии есть инициатива запретить госорганам проводить любые операции через офшорные компании.

"Возьмите сделайте простые шаги. И первый из них – запретить в Украине государственным органам работать с офшорами и проводить оплаты всем офшорным компаниям. Это сложно? Нет! Кому это навредит? Только самим офшорным компаниям. А то у нас каждую дорогу, чуть ли не каждый детский садик уже строят офшорные компании", - сказал Рабинович.

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Теги публикации: Рабинович  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Новости АТО, новости Украины, пенсионная реформа, Тарута
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