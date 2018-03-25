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Рабінович: олігархи вивели за кордон у 5-6 разів більше грошей, ніж бюджет України

НовиниПолітика    25.03.2018 - 10:32
Фото: Вадим Рабінович (прес-служба Вадима Рабіновича)
Фото: Вадим Рабінович (прес-служба Вадима Рабіновича)

Рабінович зазначив, що держорганам потрібно заборонити проводити будь-які операції через офшорні компанії

Українські олігархи вивели за кордон суми в 5-6 разів більше, ніж становить річний бюджет України. Про це народний депутат, лідер партії "За життя" Вадим Рабінович заявив у програмі "Великий вечір" на телеканалі NewsOne.

"Ми 27 років відпускаємо всіх тих, хто награбував, у вільне плавання. Вони потім через три роки (а український народ добрий, вже все забуде) повертаються зі словами: "Я такий чесний". І знову йдуть на вибори. За рахунок награбованого купують виборців і проплачують ефіри, статті в ЗМІ. Так все життя живуть всякі "льовочкіни". І так кожен раз, при кожному режимі. Ну як можна кожного з них відпускати з мільярдами?", - сказав нардеп.

За його словами, тільки націоналізація "ПриватБанку" обійшлася країні в 152 мільярда гривень. На ці гроші, наприклад, для армії можна було купити 110 танків "Оплот". Всього ж вкрадені і виведені за кордон олігархами суми в рази перевищують бюджет України, що завдає значної шкоди економіці країни.

"Протягом 20 років ви чуєте про суди наших олігархів між собою за кордоном на суму в кілька мільярдів доларів. Ці гроші у них звідки з'явилися? З повітря? Ні, їх вкрали у народу. Суми, які показують по злодійству, перевищують приблизно в 5-6 разів бюджет нашої країни. І ці величезні суми вивели за кордон. Уявіть, якщо б це припинити, які б це були гроші для нашої економіки!", – зазначив Рабінович.

Політик заявив, що для недопущення виведення коштів за кордон у програмі його партії є ініціатива заборонити держорганам проводити будь-які операції через офшорні компанії.

"Візьміть зробіть прості кроки. І перший з них – заборонити в Україні державним органам працювати з офшорами і проводити оплати всім офшорним компаніям. Це складно? Ні! Кому це зашкодить? Тільки самим офшорним компаніям. А то у нас кожну дорогу, мало не кожен дитячий садочок вже будують офшорні компанії", - сказав Рабінович.

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Теги публікації: Рабинович  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Новини АТО, новости Украины, пенсионная реформа, Тарута
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