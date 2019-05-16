Рабинович: огромные зарплаты топ-чиновников - это наши с вами деньги

Фото: Вадим Рабинович (пресс-служба Вадима Рабиновича)

Рабинович раскритиковал огромные зарплаты топ-чиновников

Огромные зарплаты, которые выписывают себе топ-чиновники – это не чужие средства, а деньги граждан Украины, которые заплатили налоги. Об этом эфире "112 Украина" заявил народный депутат и глава политической партии "Оппозиционная платформа – За життя" Вадим Рабинович, сообщает РБК-Украина.

"Нужны ли этим топ-чиновникам их миллионные зарплаты? Они говорят, что без этого мы не выкарабкаемся из ямы. Но разве рекордно высокая зарплата директора "Укравтодора", приехавшего к нам из Польши, который получает больше, чем премьер-министр этой самой Польши, помогла нам восстановить дороги? Ничего подобного! Разве рекордные суммы, которые поглотила "черная дыра" под названием Деканоидзе и Згуладзе, чем-то нам помогли? Нет! А может не надо им платить? Давайте попробуем платить им по доллару? Я гарантирую, что ничего не поменяется", – возмутился парламентарий.

По его словам, только на зарплаты 15 топ-менеджерам компании "Нафтогаз Украины" за минувший год было выделено свыше 681 миллиона гривен из государственного бюджета.

"Я хочу напомнить, что 15 главных топ-менеджеров НАК "Нафтогаз Украины" получили в прошлом году зарплаты на сумму 681 миллион 700 тысяч гривен. Всем иностранцам в "Нафтогазе" Наблюдательный совет за то, что они приезжали сюда наблюдать, заплатил по 53 миллиона. И это все из нашего кармана! Откуда у них эти зарплаты? Ведь они же ничего не производят. Вот, к примеру, министр энергетики Игорь Насалик декларирует римские статуи, картины Айвазовского, миллионы долларов и гривен. Все это богатство министр заработал в воюющей Украине? Ребята, вы неплохо устроились!", – отметил политик.

Глава "Оппозиционной платформы – За життя" подчеркнул, что все эти деньги не "ничейные", это деньги украинских граждан, которые они заплатили в бюджет в качестве налогов.

"Нет никакого отдельного бюджета, из которого им платят деньги! Это наши с вами деньги, которые мы вместе зарабатываем, а их мы наняли управлять нашим общим добром. А они платят себе несусветные зарплаты – и ничего не делают! Убивают нашу экономику – и с честными глазами говорят нам, что они хорошо управляют", – констатировал Рабинович.