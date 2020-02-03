ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Рабинович: новый Трудовой кодекс делает работающих украинцев бесправными

Новости » Общество     03.02.2020 - 15:42
Рабинович: новый Трудовой кодекс делает работающих украинцев бесправными
Фото: Вадим Рабинович (пресс-служба партии)

Рабинович убежден, что новые изменения в Трудовой кодекс ущемляют права украинцев

Изменения в новом Трудовом кодексе делают украинцев бессправными, которым не нужно думать о будущем, потому что их обязанности уже определены законодательством. Об этом заявил народный депутат Украины, сопредседатель политической партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Вадим Рабинович, передает РБК-Украина со ссылкой на телеканал"112 Украина".

"Если перевести на простой язык суть этого закона, то получим следующее: примут на работу, когда захотят; выгонят с работы, когда захотят; заплатят, если захотят. То есть люди, приехавшие в Украину с иностранными паспортами, делают свою работу. А когда ее сделают, уедут в Европу, о которой нам так рассказывают", - заявил политик.

В тоже время, нардеп расскритиковал неоправданно высокие зарплаты и премии топ-чиновников.

"Хочу предупредить: удивляться поведению нынешней власти не стоит. Они пришли, чтобы нас обворовать, и этого абсолютно не скрывают. Представители власти, не стесняясь, пишут в своих переписках: "Я здесь, в Минздраве, "подобьюсь" так, что моим детям и внукам хватит". Вот символ их режима - "подбиться" так, чтобы их детям и внукам хватило! А наши дети и внуки вообще жить не должны - у них не должно быть ни медицины, ни образования - ничего", - добавил Рабинович.

Рабинович: власть не хочет реализовывать наш мирный план Рабинович: без смены правительства страна не поднимется
Новости Украины РабиновичТрудовой кодекс
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь