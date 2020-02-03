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Рабінович: новий Трудовий кодекс робить працюючих українців безправними

Новини » Суспільство     03.02.2020 - 15:42
Рабінович: новий Трудовий кодекс робить працюючих українців безправними
Фото: Вадим Рабінович (прес-служба партії)

Рабінович переконаний, що нові зміни до Трудового кодексу обмежують права українців

Зміни у новому Трудовому кодексі роблять українців безправними, яким не потрібно думати про майбутнє, тому що їхні обов'язки вже визначені законодавством. Про це заявив народний депутат України, співголова політичної партії "Опозиційна платформа - За життя" Вадим Рабінович, передає РБК-Україна з посиланням на телеканал "112 Україна".

"Якщо перекласти на просту мову суть цього закону, то отримаємо наступне: візьмуть на роботу, коли захочуть; виженуть з роботи, коли захочуть; заплатять, якщо захочуть. Тобто люди, які приїхали в Україну з іноземними паспортами, роблять свою роботу. А коли її зроблять, поїдуть в Європу, про яку нам розповідають", - заявив політик.

У той же час, нардеп розкритикував невиправдано високі зарплати і премії топ-чиновників.

"Хочу попередити: дивуватися поведінці нинішній владі не варто. Вони прийшли, щоб нас обікрасти, і цього абсолютно не приховують. Представники влади, не соромлячись, пишуть у своїх листуванні: "Я тут, у Моз, "подобьюсь" так, що моїм дітям і онукам вистачить". Ось символ їх режиму - "подбиться" так, щоб їх дітям і онукам вистачило! А наші діти і онуки взагалі жити не повинні - у них не повинно бути ні медицини, ні освіти - нічого", - додав Рабінович.

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